https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз - РИА Новости, 23.10.2023
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
Правительство Смоленской области увеличит финансирование проектов территориального общественного самоуправления почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей, РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:55
2023-10-23T19:55
2023-10-23T19:55
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cce6fb6ceff1c6149346adcba9e16264.jpg
СМОЛЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области увеличит финансирование проектов территориального общественного самоуправления почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он рассказал в своем Telegram-канале, что в понедельник обсудил с активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) совместные планы работы. По его словам, сейчас по области действует почти 500 ТОС. "При нашей поддержке (область финансирует 90% от стоимости проекта) общественники благоустраивают дворовые территории, оборудуют детские и спортплощадки, расширяют сети уличного освещения. То есть решают множество насущных вопросов, которые волнуют жителей на местах", - написал губернатор. Он подчеркнул, что правительство региона обязательно будет помогать ТОСовцам и дальше. "Это хороший пример для остальных, как много можно реализовать, используя возможности такой формы работы. Принял решение со следующего года увеличить финансирование на эти цели почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей. Из нового - включим в конкурсный отбор проекты по ремонту дворовых и межквартальных проездов", - сообщил Анохин, добавив, что при необходимости объем финансовой поддержки будет расширен.
https://ria.ru/20231019/forum-1903947373.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568381958_4:0:2733:2047_1920x0_80_0_0_c07d2165728535fadfcde73ad68c5351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
Анохин: Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
СМОЛЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области увеличит финансирование проектов территориального общественного самоуправления почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он рассказал в своем Telegram-канале, что в понедельник обсудил с активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) совместные планы работы. По его словам, сейчас по области действует почти 500 ТОС.
"При нашей поддержке (область финансирует 90% от стоимости проекта) общественники благоустраивают дворовые территории, оборудуют детские и спортплощадки, расширяют сети уличного освещения. То есть решают множество насущных вопросов, которые волнуют жителей на местах", - написал губернатор.
Он подчеркнул, что правительство региона обязательно будет помогать ТОСовцам и дальше.
"Это хороший пример для остальных, как много можно реализовать, используя возможности такой формы работы. Принял решение со следующего года увеличить финансирование на эти цели почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей. Из нового - включим в конкурсный отбор проекты по ремонту дворовых и межквартальных проездов", - сообщил Анохин, добавив, что при необходимости объем финансовой поддержки будет расширен.
Смоленский губернатор принял участие в экспортном форуме "Сделано в России"