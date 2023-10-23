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Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз - РИА Новости, 23.10.2023
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Смоленская область
Смоленская область
 
19:55 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/finansirovanie-1904792039.html
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз - РИА Новости, 23.10.2023
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз
Правительство Смоленской области увеличит финансирование проектов территориального общественного самоуправления почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей, РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:55
2023-10-23T19:55
смоленская область
смоленская область
василий анохин
россия
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СМОЛЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области увеличит финансирование проектов территориального общественного самоуправления почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он рассказал в своем Telegram-канале, что в понедельник обсудил с активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) совместные планы работы. По его словам, сейчас по области действует почти 500 ТОС. "При нашей поддержке (область финансирует 90% от стоимости проекта) общественники благоустраивают дворовые территории, оборудуют детские и спортплощадки, расширяют сети уличного освещения. То есть решают множество насущных вопросов, которые волнуют жителей на местах", - написал губернатор. Он подчеркнул, что правительство региона обязательно будет помогать ТОСовцам и дальше. "Это хороший пример для остальных, как много можно реализовать, используя возможности такой формы работы. Принял решение со следующего года увеличить финансирование на эти цели почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей. Из нового - включим в конкурсный отбор проекты по ремонту дворовых и межквартальных проездов", - сообщил Анохин, добавив, что при необходимости объем финансовой поддержки будет расширен.
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смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз

Анохин: Смоленская область увеличит финансирование проектов ТОС в семь раз

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМОЛЕНСК, 23 окт – РИА Новости. Правительство Смоленской области увеличит финансирование проектов территориального общественного самоуправления почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он рассказал в своем Telegram-канале, что в понедельник обсудил с активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) совместные планы работы. По его словам, сейчас по области действует почти 500 ТОС.
"При нашей поддержке (область финансирует 90% от стоимости проекта) общественники благоустраивают дворовые территории, оборудуют детские и спортплощадки, расширяют сети уличного освещения. То есть решают множество насущных вопросов, которые волнуют жителей на местах", - написал губернатор.
Он подчеркнул, что правительство региона обязательно будет помогать ТОСовцам и дальше.
"Это хороший пример для остальных, как много можно реализовать, используя возможности такой формы работы. Принял решение со следующего года увеличить финансирование на эти цели почти в семь раз – с 4,5 до 30 миллионов рублей. Из нового - включим в конкурсный отбор проекты по ремонту дворовых и межквартальных проездов", - сообщил Анохин, добавив, что при необходимости объем финансовой поддержки будет расширен.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий АнохинРоссия
 
 
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