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Прикаспийский фестиваль юных маэстро состоялся в Астраханской области - РИА Новости, 23.10.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
15:56 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/festival-1904707447.html
Прикаспийский фестиваль юных маэстро состоялся в Астраханской области
Прикаспийский фестиваль юных маэстро состоялся в Астраханской области - РИА Новости, 23.10.2023
Прикаспийский фестиваль юных маэстро состоялся в Астраханской области
Прикаспийский фестиваль юных маэстро "Золотой ключик", в котором приняли участие более 12 тысяч детей, состоялся в Астраханской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:56
2023-10-23T15:56
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
россия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Прикаспийский фестиваль юных маэстро "Золотой ключик", в котором приняли участие более 12 тысяч детей, состоялся в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "В регионе прошел юбилейный Прикаспийский фестиваль юных маэстро "Золотой ключик". Идея его проведения родилась 30 лет назад, и с тех пор конкурс стал нашей доброй традицией", - написал он в Telegram. Губернатор уточнил, что это одно из самых масштабных региональных мероприятий национального проекта "Культура", которое ежегодно объединяет более 12 тысяч участников. На финальном гала-концерте в Театре оперы и балета выступили творческие коллективы и солисты из Казахстана, Дагестана и Астраханской области – победители отборочных туров фестиваля. Главный переходящий приз - "Золотой ключик" - получил "Народный коллектив театр классического танца "Ручеек" города Астрахани. Учредителем фестиваля-конкурса является региональное министерство культуры, организатором - областной научно-методический центр народной культуры.
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астраханская область, игорь бабушкин, россия, астрахань
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Россия, Астрахань
Прикаспийский фестиваль юных маэстро состоялся в Астраханской области

Бабушкин: прикаспийский фестиваль юных маэстро состоялся в Астраханской области

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Павел Гирин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт - РИА Новости. Прикаспийский фестиваль юных маэстро "Золотой ключик", в котором приняли участие более 12 тысяч детей, состоялся в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"В регионе прошел юбилейный Прикаспийский фестиваль юных маэстро "Золотой ключик". Идея его проведения родилась 30 лет назад, и с тех пор конкурс стал нашей доброй традицией", - написал он в Telegram.
Губернатор уточнил, что это одно из самых масштабных региональных мероприятий национального проекта "Культура", которое ежегодно объединяет более 12 тысяч участников.
На финальном гала-концерте в Театре оперы и балета выступили творческие коллективы и солисты из Казахстана, Дагестана и Астраханской области – победители отборочных туров фестиваля. Главный переходящий приз - "Золотой ключик" - получил "Народный коллектив театр классического танца "Ручеек" города Астрахани.
Учредителем фестиваля-конкурса является региональное министерство культуры, организатором - областной научно-методический центр народной культуры.
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Астраханская областьАстраханская областьИгорь БабушкинРоссияАстрахань
 
 
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