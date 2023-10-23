https://ria.ru/20231023/evro-1904626178.html

Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября

Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября - РИА Новости, 23.10.2023

Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября

Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей - впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань – до 12,87 рубля, следует из данных... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:14

2023-10-23T12:14

2023-10-23T12:20

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей - впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань – до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 81 копейку, до 100,04 рубля и уже опускался до 99,92 рубля, юань дешевеет на 13 копеек, до 12,87 рубля, доллар - на 98 копеек, до 99,34 рубля.

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