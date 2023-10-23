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Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября
Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября - РИА Новости, 23.10.2023
Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей - впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань – до 12,87 рубля, следует из данных... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:14
2023-10-23T12:14
2023-10-23T12:20
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Курс рубля уверенно растет: евро опускался ниже 100 рублей - впервые с 12 сентября, доллар дешевеет до 94,34 рубля, юань – до 12,87 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.14 мск снижается на 81 копейку, до 100,04 рубля и уже опускался до 99,92 рубля, юань дешевеет на 13 копеек, до 12,87 рубля, доллар - на 98 копеек, до 99,34 рубля.
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московская биржа, экономика, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика, Россия
Курс евро упал ниже ста рублей впервые с 12 сентября
Курс евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября