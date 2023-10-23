https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html
Украина готовит принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР
Украина готовит принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР - РИА Новости, 24.10.2023
Украина готовит принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР
Власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей из восьми населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории ДНР, из-за ухудшившейся РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T20:25
2023-10-23T20:25
2023-10-24T01:16
специальная военная операция на украине
украина
киев
донецкая народная республика
ирина верещук
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей из восьми населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории ДНР, из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью, сообщила в понедельник вице-премьер страны Ирина Верещук. "На заседании координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой областной военной администрации об объявлении обязательной эвакуации примерно 250 детей. Она будет проведена из восьми населенных пунктов Бахмутского (Артемовского - ред.) и Покровского районов, где ситуация остается критической", - приводит слова Верещук пресс-служба в Telegram-канале минреинтеграции Украины. Вице-премьер уточнила, что всех детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя планируют вывести до начала холодов. Ранее в понедельник назначенный украинскими властями глава херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что ВСУ намерены принудительно вывезти семьи с детьми из ряда населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897748155.html
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украина, киев, донецкая народная республика, ирина верещук, вооруженные силы украины
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Украина готовит принудительную эвакуацию детей с подконтрольной части ДНР
Киев принудительно вывезет семьи с детьми с части территорий Херсонской области