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Сийярто заявил о неприемлемости подготовки военных на Украине Евросоюзом - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 23.10.2023 (обновлено: 17:53 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/es-1904722311.html
Сийярто заявил о неприемлемости подготовки военных на Украине Евросоюзом
Сийярто заявил о неприемлемости подготовки военных на Украине Евросоюзом - РИА Новости, 23.10.2023
Сийярто заявил о неприемлемости подготовки военных на Украине Евросоюзом
Евросоюз - это не оборонительное объединение, а политическое, поэтому перенос производства оружия и подготовки военных на территорию Украины неприемлем, это... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:13
2023-10-23T17:53
в мире
украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
европа
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз - это не оборонительное объединение, а политическое, поэтому перенос производства оружия и подготовки военных на территорию Украины неприемлем, это сразу втянуло бы ЕС в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Перенос как производства оружия, так и подготовки (военных) на территорию Украины, военную территорию, для нас полностью неприемлем. Потому что такое решение сразу втянет в войну и ЕС, который является объединением не в сфере безопасности, а политико-экономическим", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в Facebook*."Именно поэтому полностью неприемлемо, чтобы ЕС принимала участие и в производстве оружия, и в подготовке военных на территории Украины", - отметил он.Глава венгерского МИД также добавил, что военно-промышленные предприятия Европы не должны "вести речь исключительно о том, чтобы отправить как можно больше оружия Украине", поскольку это продлевает конфликт и ведет к увеличению количества жертв.Он также сообщил, что на заседании обсуждалось предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля выделить Украине в течение последующих четырех лет 20 миллиардов из бюджета ЕС на закупку оружия для Киева странами ЕС, организовать на украинской территории подготовку военных, перенести часть европейских военно-промышленных мощностей на территорию Украины, речь шла также о восстановлении Украины и новых санкциях против России."В Брюсселе ожидают, что в Украине будет война в течение следующих четырех лет, мы этого не приемлем. Пара коллег начали открытую дискуссию, откуда я взял, что они рассчитывают на продолжение войны в течение четырех лет. Оттуда, что в течение следующих четырех лет по пять миллиардов евро в год, а всего двадцать за четыре года будет предназначено для новых поставок оружия. Если мы не рассчитываем на то, что будет еще четыре года войны, то зачем еще четыре года поставлять Украине оружие на такие огромные деньги?" - спросил Сийярто.Он добавил, что Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231011/lagerya-1901935856.html
https://ria.ru/20231010/prodazha-1901787282.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, евросоюз, европа, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Европа, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто заявил о неприемлемости подготовки военных на Украине Евросоюзом

Сийярто: производство ЕС оружия и подготовка военных на Украине неприемлемы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз - это не оборонительное объединение, а политическое, поэтому перенос производства оружия и подготовки военных на территорию Украины неприемлем, это сразу втянуло бы ЕС в конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Перенос как производства оружия, так и подготовки (военных) на территорию Украины, военную территорию, для нас полностью неприемлем. Потому что такое решение сразу втянет в войну и ЕС, который является объединением не в сфере безопасности, а политико-экономическим", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Его выступление транслировалось в Facebook*.
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«
"Именно поэтому полностью неприемлемо, чтобы ЕС принимала участие и в производстве оружия, и в подготовке военных на территории Украины", - отметил он.
Глава венгерского МИД также добавил, что военно-промышленные предприятия Европы не должны "вести речь исключительно о том, чтобы отправить как можно больше оружия Украине", поскольку это продлевает конфликт и ведет к увеличению количества жертв.
Он также сообщил, что на заседании обсуждалось предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля выделить Украине в течение последующих четырех лет 20 миллиардов из бюджета ЕС на закупку оружия для Киева странами ЕС, организовать на украинской территории подготовку военных, перенести часть европейских военно-промышленных мощностей на территорию Украины, речь шла также о восстановлении Украины и новых санкциях против России.
«
"В Брюсселе ожидают, что в Украине будет война в течение следующих четырех лет, мы этого не приемлем. Пара коллег начали открытую дискуссию, откуда я взял, что они рассчитывают на продолжение войны в течение четырех лет. Оттуда, что в течение следующих четырех лет по пять миллиардов евро в год, а всего двадцать за четыре года будет предназначено для новых поставок оружия. Если мы не рассчитываем на то, что будет еще четыре года войны, то зачем еще четыре года поставлять Украине оружие на такие огромные деньги?" - спросил Сийярто.
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Он добавил, что Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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