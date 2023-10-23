https://ria.ru/20231023/es-1904608768.html

Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко

Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко - РИА Новости, 23.10.2023

Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко

Евросоюз постоянно ищет новые санкции против РФ, но предыдущий опыт показывает их неэффективность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:11

2023-10-23T11:11

2023-10-23T11:11

россия

александр грушко

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

в мире

общество

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз постоянно ищет новые санкции против РФ, но предыдущий опыт показывает их неэффективность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12 пакету рестрикций. "Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается, но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, а во-вторых, наносят ущерб самому Евросоюзу", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20231023/more-1904608266.html

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россия, александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире, общество