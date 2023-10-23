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Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко - РИА Новости, 23.10.2023
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11:11 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/es-1904608768.html
Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко
Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко - РИА Новости, 23.10.2023
Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко
Евросоюз постоянно ищет новые санкции против РФ, но предыдущий опыт показывает их неэффективность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:11
2023-10-23T11:11
россия
александр грушко
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
в мире
общество
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз постоянно ищет новые санкции против РФ, но предыдущий опыт показывает их неэффективность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12 пакету рестрикций. "Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается, но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, а во-вторых, наносят ущерб самому Евросоюзу", - сказал он журналистам.
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россия, александр грушко, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, в мире, общество
Россия, Александр Грушко, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, В мире, Общество
Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко

Грушко: ЕС ищет новые санкции против РФ, но опыт показывает их неэффективность

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Евросоюз постоянно ищет новые санкции против РФ, но предыдущий опыт показывает их неэффективность, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя консультации ЕС по 12 пакету рестрикций.
«
"Евросоюз постоянно находится в поиске новых санкций против РФ. Санкционный зуд продолжается, но весь предыдущий опыт введения санкций, а я напомню, было уже 11 пакетов, однозначно показывает, что, во-первых, эти санкции не работают, а во-вторых, наносят ущерб самому Евросоюзу", - сказал он журналистам.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Грушко предупредил о последствиях остановки прохода по Балтийскому морю
23 октября, 11:06
 
РоссияАлександр ГрушкоЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ миреОбщество
 
 
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