https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html

В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам

В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам - РИА Новости, 23.10.2023

В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов о по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:28

2023-10-23T16:28

2023-10-23T16:28

общество

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755090262_51:445:2900:2048_1920x0_80_0_0_8773721d2a53931777e001ac8eff5018.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов о по электросамокатам, которые подразумевают госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, документы доступны в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Законопроект направлен на устранение правовой неопределенности со статусом различных средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ), невозможности привлечения водителей СИМ к ответственности как за оставление места ДТП, так и за нарушение Правил дорожного движения с использованием механизмов фотовидеофиксации... Камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения могут распознавать только и исключительно государственные регистрационные знаки. Без регистрации транспортных средств любой категории получение государственных регистрационных знаков не представляется возможным", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов, данная мера позволит существенно снизить количество ДТП с участием средств индивидауальной мобильности (СИМ), количество погибших и раненых в таких ДТП, а также позволит чаще привлекать водителей СИМ к ответственности за нарушения и повысить безопасность дорожного движения для всех участников.

https://ria.ru/20230904/elektrosamokat-1894063806.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей миронов, госдума рф