https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html
В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам
В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам - РИА Новости, 23.10.2023
В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам
Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов о по... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:28
2023-10-23T16:28
2023-10-23T16:28
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов о по электросамокатам, которые подразумевают госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, документы доступны в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "Законопроект направлен на устранение правовой неопределенности со статусом различных средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ), невозможности привлечения водителей СИМ к ответственности как за оставление места ДТП, так и за нарушение Правил дорожного движения с использованием механизмов фотовидеофиксации... Камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения могут распознавать только и исключительно государственные регистрационные знаки. Без регистрации транспортных средств любой категории получение государственных регистрационных знаков не представляется возможным", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов, данная мера позволит существенно снизить количество ДТП с участием средств индивидауальной мобильности (СИМ), количество погибших и раненых в таких ДТП, а также позволит чаще привлекать водителей СИМ к ответственности за нарушения и повысить безопасность дорожного движения для всех участников.
https://ria.ru/20230904/elektrosamokat-1894063806.html
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общество, сергей миронов, госдума рф
Общество, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесли пакет проектов по электросамокатам
Группа депутатов фракции СРЗП внесла в ГД пакет проектов по электросамокатам
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с председателем Сергеем Мироновым внесла в Госдуму пакет законопроектов о по электросамокатам, которые подразумевают госрегистрацию электросамокатов и создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, документы доступны в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также федеральный закон "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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"Законопроект направлен на устранение правовой неопределенности со статусом различных средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ), невозможности привлечения водителей СИМ к ответственности как за оставление места ДТП, так и за нарушение Правил дорожного движения с использованием механизмов фотовидеофиксации... Камеры фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения могут распознавать только и исключительно государственные регистрационные знаки. Без регистрации транспортных средств любой категории получение государственных регистрационных знаков не представляется возможным", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
По мнению авторов, данная мера позволит существенно снизить количество ДТП с участием средств индивидауальной мобильности (СИМ), количество погибших и раненых в таких ДТП, а также позволит чаще привлекать водителей СИМ к ответственности за нарушения и повысить безопасность дорожного движения для всех участников.
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