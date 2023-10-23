https://ria.ru/20231023/egipet-1904635587.html

Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет

Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет - РИА Новости, 23.10.2023

Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет

Сокращение спроса на поездки в Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка – в первую очередь, более... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:49

2023-10-23T12:49

2023-10-23T12:49

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сокращение спроса на поездки в Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка – в первую очередь, более выгодными сезонными предложениями на отдых в Турции, сообщает РСТ."Мы видим некоторое замедление динамики спроса на Египет. Не думаю, что это связано с политическими событиями. На мой взгляд, это сезонное явление, и постепенно направление активизируется. Какого-то значительного снижения цен мы не наблюдаем, разве что на определенные даты", – сказал гендиректор управляющей компании "Сеть магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.Не видит резких колебаний на египетском направлении и старший менеджер саратовского агентства "Лагуна" Дина Анпилогова."Некоторое снижение цен в последние две недели было, но совсем не критичное и точно не в разы. Рейсы пока никто не сокращал. Отели с хорошим соотношением цены и качества стоят сейчас около 200 тысяч рублей на неделю на двоих, цена не менялась с начала месяца, – говорит она. – Завтра можно улететь за 150 тысяч рублей, но это горящие путевки".Анпилогова отметила, что у фирмы нет "аннуляций по Египту из соображений безопасности", а у клиентов, сейчас находящихся на курортах, все в порядке.Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян оценивает падение цен по Египет примерно в 20-25 процентов. Причина – не конфликт в регионе, а низкие цены на отдых в Турции, где заканчивается сезон. Если в августе за неделю на двоих туристы платили там 400 тысяч рублей, то теперь 200 тысяч, то есть столько же, сколько стоит визит в Египет. "Однако питание, сервис в Турции однозначно лучше. Думаю, можно ждать оживления спроса на Египте не раньше, чем начнется похолодание в Анталье, и там станет нельзя купаться", – пояснил он.По данным сети турагентств "Магазин горящих путевок" Египет сейчас занимает второе место по продажам. На его долю приходится 20 процентов покупок. Путевки в Турцию выбирает 37 процентов клиентов, Таиланд – 14 процентов.

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

египет

турция

анталья (провинция)

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, египет, турция, анталья (провинция), отдых на море, куда можно лететь