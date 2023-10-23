https://ria.ru/20231023/egipet-1904635587.html
Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет
Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет - РИА Новости, 23.10.2023
Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет
Сокращение спроса на поездки в Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка – в первую очередь, более... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:49
2023-10-23T12:49
2023-10-23T12:49
туризм
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египет
турция
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отдых на море
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сокращение спроса на поездки в Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка – в первую очередь, более выгодными сезонными предложениями на отдых в Турции, сообщает РСТ."Мы видим некоторое замедление динамики спроса на Египет. Не думаю, что это связано с политическими событиями. На мой взгляд, это сезонное явление, и постепенно направление активизируется. Какого-то значительного снижения цен мы не наблюдаем, разве что на определенные даты", – сказал гендиректор управляющей компании "Сеть магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.Не видит резких колебаний на египетском направлении и старший менеджер саратовского агентства "Лагуна" Дина Анпилогова."Некоторое снижение цен в последние две недели было, но совсем не критичное и точно не в разы. Рейсы пока никто не сокращал. Отели с хорошим соотношением цены и качества стоят сейчас около 200 тысяч рублей на неделю на двоих, цена не менялась с начала месяца, – говорит она. – Завтра можно улететь за 150 тысяч рублей, но это горящие путевки".Анпилогова отметила, что у фирмы нет "аннуляций по Египту из соображений безопасности", а у клиентов, сейчас находящихся на курортах, все в порядке.Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян оценивает падение цен по Египет примерно в 20-25 процентов. Причина – не конфликт в регионе, а низкие цены на отдых в Турции, где заканчивается сезон. Если в августе за неделю на двоих туристы платили там 400 тысяч рублей, то теперь 200 тысяч, то есть столько же, сколько стоит визит в Египет. "Однако питание, сервис в Турции однозначно лучше. Думаю, можно ждать оживления спроса на Египте не раньше, чем начнется похолодание в Анталье, и там станет нельзя купаться", – пояснил он.По данным сети турагентств "Магазин горящих путевок" Египет сейчас занимает второе место по продажам. На его долю приходится 20 процентов покупок. Путевки в Турцию выбирает 37 процентов клиентов, Таиланд – 14 процентов.
https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, турция, анталья (провинция), отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Турция, Анталья (провинция), Отдых на море, куда можно лететь
Эксперты объяснили, почему снизились цены на туры в Египет
РСТ: теплая погода в Турции приводит к снижению спроса и цен на туры в Египет
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сокращение спроса на поездки в Египет и последовавшее за ним снижение цен связано не с конфликтом в регионе, а с конъюнктурой рынка – в первую очередь, более выгодными сезонными предложениями на отдых в Турции, сообщает РСТ.
"Мы видим некоторое замедление динамики спроса на Египет. Не думаю, что это связано с политическими событиями. На мой взгляд, это сезонное явление, и постепенно направление активизируется. Какого-то значительного снижения цен мы не наблюдаем, разве что на определенные даты", – сказал гендиректор управляющей компании "Сеть магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.
Не видит резких колебаний на египетском направлении и старший менеджер саратовского агентства "Лагуна" Дина Анпилогова.
"Некоторое снижение цен в последние две недели было, но совсем не критичное и точно не в разы. Рейсы пока никто не сокращал. Отели с хорошим соотношением цены и качества стоят сейчас около 200 тысяч рублей на неделю на двоих, цена не менялась с начала месяца, – говорит она. – Завтра можно улететь за 150 тысяч рублей, но это горящие путевки".
Анпилогова отметила, что у фирмы нет "аннуляций по Египту из соображений безопасности", а у клиентов, сейчас находящихся на курортах, все в порядке.
Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян оценивает падение цен по Египет примерно в 20-25 процентов. Причина – не конфликт в регионе, а низкие цены на отдых в Турции, где заканчивается сезон. Если в августе за неделю на двоих туристы платили там 400 тысяч рублей, то теперь 200 тысяч, то есть столько же, сколько стоит визит в Египет.
"Однако питание, сервис в Турции однозначно лучше. Думаю, можно ждать оживления спроса на Египте не раньше, чем начнется похолодание в Анталье
, и там станет нельзя купаться", – пояснил он.
По данным сети турагентств "Магазин горящих путевок" Египет сейчас занимает второе место по продажам. На его долю приходится 20 процентов покупок. Путевки в Турцию выбирает 37 процентов клиентов, Таиланд
– 14 процентов.
В Египет или Турцию — за копейки. Как сэкономить на пакетных турах