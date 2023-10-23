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СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 23.10.2023
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19:45 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/dugina-1904790897.html
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 23.10.2023
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной
В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:45
2023-10-23T19:45
украина
россия
киев
дарья дугина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют данные, полученные СМИ от источников, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". В понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что в Киеве отвергали причастность к убийствам на территории России, источники признали, что те опровержения были ложными. "Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - цитирует заявление спецслужбы украинское СМИ в своем Telegram-канале. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк
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украина, россия, киев, дарья дугина
Украина, Россия, Киев, Дарья Дугина
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной

В СБУ не стали комментировать данные о причастности к убийству Дугиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют данные, полученные СМИ от источников, сообщает в понедельник украинское издание "Страна".
В понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что в Киеве отвергали причастность к убийствам на территории России, источники признали, что те опровержения были ложными.
"Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - цитирует заявление спецслужбы украинское СМИ в своем Telegram-канале.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 16:59
 
УкраинаРоссияКиевДарья Дугина
 
 
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