https://ria.ru/20231023/dugina-1904790897.html

СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной

СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 23.10.2023

СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной

В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:45

2023-10-23T19:45

2023-10-23T19:45

украина

россия

киев

дарья дугина

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют данные, полученные СМИ от источников, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". В понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что в Киеве отвергали причастность к убийствам на территории России, источники признали, что те опровержения были ложными. "Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - цитирует заявление спецслужбы украинское СМИ в своем Telegram-канале. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк

https://ria.ru/20231023/sbu-1904740441.html

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украина, россия, киев, дарья дугина