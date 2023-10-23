https://ria.ru/20231023/dugina-1904790897.html
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной - РИА Новости, 23.10.2023
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной
В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T19:45
2023-10-23T19:45
2023-10-23T19:45
украина
россия
киев
дарья дугина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd77bec1f9c3885a608d6581a04b60d1.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В службе безопасности Украины отказались комментировать информацию о причастности спецслужбы к убийству политолога Дарьи Дугиной, заявив, что не комментируют данные, полученные СМИ от источников, сообщает в понедельник украинское издание "Страна". В понедельник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что убийство Дарьи Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Кроме того, газета подчеркивает, что, несмотря на то, что в Киеве отвергали причастность к убийствам на территории России, источники признали, что те опровержения были ложными. "Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - цитирует заявление спецслужбы украинское СМИ в своем Telegram-канале. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк
https://ria.ru/20231023/sbu-1904740441.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/83/1552168379_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_68ccf9ec66a577819a6073b5e2371d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, дарья дугина
Украина, Россия, Киев, Дарья Дугина
СБУ отказалась комментировать информацию о причастности к убийству Дугиной
В СБУ не стали комментировать данные о причастности к убийству Дугиной