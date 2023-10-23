https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html

Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP

Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023

Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP

Философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:46

2023-10-23T14:46

2023-10-23T14:56

происшествия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

александр дугин

фсб

служба безопасности украины

дарья дугина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811486962_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_bb53166e8441de0049770833061d9c22.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американские и украинские правительственные источники.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк."Ее отец Александр Дугин, по признанию официальных лиц, был целью (этой операции)", - пишет газета.Согласно изданию, операция была проведена украинской службой безопасности, СБУ.

https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html

https://ria.ru/20230906/sud-1894562476.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, александр дугин, фсб, служба безопасности украины, дарья дугина