https://ria.ru/20231023/dugina-1904678990.html
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
Философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:46
2023-10-23T14:46
2023-10-23T14:56
происшествия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
александр дугин
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служба безопасности украины
дарья дугина
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Философ Александр Дугин был целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла его дочь Дарья, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американские и украинские правительственные источники.Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк."Ее отец Александр Дугин, по признанию официальных лиц, был целью (этой операции)", - пишет газета.Согласно изданию, операция была проведена украинской службой безопасности, СБУ.
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
https://ria.ru/20230906/sud-1894562476.html
одинцовский район
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происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина, александр дугин, фсб, служба безопасности украины, дарья дугина
Происшествия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина, Александр Дугин, ФСБ, Служба безопасности Украины, Дарья Дугина
Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец, пишет WP
WP: целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец