Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят
Полицейских, наблюдавших за дракой, где зарезали студента УрФУ из Габона, уволят
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Инспекторов ДПС, ставших свидетелями драки, в которой погиб студент УрФУ из Габона, уволят со службы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По информации регионального управления СК и Свердловского областного суда, в убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали.
Местный портал E1.RU писал, что за дракой наблюдал экипаж ДПС: очевидцы подходили к инспекторам, но те не вмешались в потасовку. Сегодня издание обнародовало запись с видеорегистратора, на котором полицейские в служебной машине, предположительно, комментируют смертельную драку и шутят.
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"Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. В случае если причастность должностных лиц ДПС к гибели иностранного гражданина в ходе предстоящего судебного разбирательства будет установлена, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность. Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам", – сказал Горелых.
Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СУСК РФ, против двух инспекторов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Ранее в пресс-службе СУСК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов, а Горелых отмечал, что до завершения разбирательства данные полицейские были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.