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Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят - РИА Новости, 23.10.2023
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13:31 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/draka-1904648461.html
Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят
Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят - РИА Новости, 23.10.2023
Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят
Инспекторов ДПС, ставших свидетелями драки, в которой погиб студент УрФУ из Габона, уволят со службы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:31
2023-10-23T13:31
происшествия
уральский федеральный университет
следственный комитет россии (ск рф)
свердловский областной суд
валерий горелых
екатеринбург
габон
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Инспекторов ДПС, ставших свидетелями драки, в которой погиб студент УрФУ из Габона, уволят со службы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По информации регионального управления СК и Свердловского областного суда, в убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали. Местный портал E1.RU писал, что за дракой наблюдал экипаж ДПС: очевидцы подходили к инспекторам, но те не вмешались в потасовку. Сегодня издание обнародовало запись с видеорегистратора, на котором полицейские в служебной машине, предположительно, комментируют смертельную драку и шутят. "Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. В случае если причастность должностных лиц ДПС к гибели иностранного гражданина в ходе предстоящего судебного разбирательства будет установлена, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность. Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам", – сказал Горелых. Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СУСК РФ, против двух инспекторов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ранее в пресс-службе СУСК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов, а Горелых отмечал, что до завершения разбирательства данные полицейские были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.
https://ria.ru/20230709/draka-1883095113.html
https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838258603.html
екатеринбург
габон
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происшествия, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд, валерий горелых, екатеринбург, габон
Происшествия, Уральский федеральный университет, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловский областной суд, Валерий Горелых, Екатеринбург, Габон
Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят

Полицейских, наблюдавших за дракой, где зарезали студента УрФУ из Габона, уволят

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Инспекторов ДПС, ставших свидетелями драки, в которой погиб студент УрФУ из Габона, уволят со службы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По информации регионального управления СК и Свердловского областного суда, в убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали.
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Местный портал E1.RU писал, что за дракой наблюдал экипаж ДПС: очевидцы подходили к инспекторам, но те не вмешались в потасовку. Сегодня издание обнародовало запись с видеорегистратора, на котором полицейские в служебной машине, предположительно, комментируют смертельную драку и шутят.
«
"Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. В случае если причастность должностных лиц ДПС к гибели иностранного гражданина в ходе предстоящего судебного разбирательства будет установлена, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность. Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам", – сказал Горелых.
Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СУСК РФ, против двух инспекторов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Ранее в пресс-службе СУСК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов, а Горелых отмечал, что до завершения разбирательства данные полицейские были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.
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