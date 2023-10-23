https://ria.ru/20231023/draka-1904648461.html

Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят

Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят - РИА Новости, 23.10.2023

Инспекторов ДПС, наблюдавших за дракой, где убили аспиранта УрФУ, уволят

Инспекторов ДПС, ставших свидетелями драки, в которой погиб студент УрФУ из Габона, уволят со службы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:31

2023-10-23T13:31

2023-10-23T13:31

происшествия

уральский федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

валерий горелых

екатеринбург

габон

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Инспекторов ДПС, ставших свидетелями драки, в которой погиб студент УрФУ из Габона, уволят со службы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Аспиранта Уральского федерального университета из Габона Франсуа Нджелассили смертельно ранили 18 августа во время драки возле ресторана Burger King на улице Малышева в Екатеринбурге. По информации регионального управления СК и Свердловского областного суда, в убийстве обвиняется местный житель Данил Фомин, который ударил ножом африканца "из-за личной неприязни", его арестовали. Местный портал E1.RU писал, что за дракой наблюдал экипаж ДПС: очевидцы подходили к инспекторам, но те не вмешались в потасовку. Сегодня издание обнародовало запись с видеорегистратора, на котором полицейские в служебной машине, предположительно, комментируют смертельную драку и шутят. "Собранные по данному факту материалы из полиции направлены для расследования в следственные органы. В случае если причастность должностных лиц ДПС к гибели иностранного гражданина в ходе предстоящего судебного разбирательства будет установлена, они понесут предусмотренную законом уголовную ответственность. Руководством главка уже принято решение об их увольнении из системы МВД по отрицательным мотивам", – сказал Горелых. Как пояснял РИА Новости адвокат семьи погибшего Алексей Екимов, ссылаясь на полученный им ответ регионального СУСК РФ, против двух инспекторов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ранее в пресс-службе СУСК воздержались от комментариев по уголовному делу против инспекторов, а Горелых отмечал, что до завершения разбирательства данные полицейские были отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.

https://ria.ru/20230709/draka-1883095113.html

https://ria.ru/20221213/ubiystvo-1838258603.html

екатеринбург

габон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уральский федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд, валерий горелых, екатеринбург, габон