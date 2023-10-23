https://ria.ru/20231023/donetsk-1904596192.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:59

2023-10-23T09:59

2023-10-23T10:18

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:28 - населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Всего с утра в его сторону выпущено более 20 снарядов.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины