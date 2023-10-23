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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 23.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:59
2023-10-23T09:59
2023-10-23T10:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:28 - населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Всего с утра в его сторону выпущено более 20 снарядов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 5 ракет из РСЗО по Донецку