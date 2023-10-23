https://ria.ru/20231023/dolina-1904623159.html

Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове

Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове - РИА Новости, 23.10.2023

Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове

Лариса Долина вступила в полемику со своими подписчиками в соцсети. Народная артистка объяснила свою позицию о Юрии Шатунове. Ранее звезда усомнилась, что его... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:37

2023-10-23T13:37

2023-10-23T13:37

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лариса Долина вступила в полемику со своими подписчиками в соцсети. Народная артистка объяснила свою позицию о Юрии Шатунове. Ранее звезда усомнилась, что его можно называть "легендой". "Я стараюсь быть предельно вежливой, деликатной, правдивой и искренней. А люди мою искренность транслируют, как высокомерие и озлобленность…" — написала Долина.Артистка на трибьют-концерте Шатунова исполнила песню "Забудь". Но после разместила пост в Instagram*, где и поделилась своими мыслями о статусе лидера "Ласкового мая". "Я отдаю себе отчет в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом, — написала Долина. — У взрослого человека эти песни не могут вызывать истерики и слезы потому, что взрослых уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение".Под первым постом певица убрала возможность комментирования, однако под вторым – нет. Ее подписчики в своих мнениях разделились. Одни защитили народную артистку."Очень уважаю Вас за Вашу позицию! Вы одна боретесь за профессионализм, зная, что столкнетесь с хейтом неадекватных людей. Эти люди бесконечны. Когда мы позволяем себе высказать открыто свою искренность, они готовы нас сожрать, — написали фанаты в поддержку певицы. — Дорогая Лариса! Постарайтесь не обижаться, отпустите ситуацию, ведь сколько людей — столько и мнений".Другие — наоборот – еще больше раскритиковали певицу. "Если претендуете на честность, говорили бы правду со сцены в микрофон, глядя в лицо сотням фанатов, а еще лучше Юрию лично, когда он был жив, — негодовали поклонники Шатунова. — Сколько высокомерия! По сути вы проявили неуважение к Юрию, даже по имени его не назвали. Вы совершенно не знаете , что такое вежливость и деликатность! А вот высокомерие и озлобленность в самую точку!Посвященный 50-летию Юрия Шатунов концерт прошел 17 октября в Москве. Песни из его репертуара исполняли SHAMAN, Татьяна Буланова, Алсу, Ольга Серябкина и другие. Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года из-за инфаркта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231002/shaman-1899904956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лариса долина, юрий шатунов, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса