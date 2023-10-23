https://ria.ru/20231023/dolina-1904623159.html
Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове
Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове - РИА Новости, 23.10.2023
Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове
Лариса Долина вступила в полемику со своими подписчиками в соцсети. Народная артистка объяснила свою позицию о Юрии Шатунове. Ранее звезда усомнилась, что его... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:37
2023-10-23T13:37
2023-10-23T13:37
шоубиз
лариса долина
юрий шатунов
россия
знаменитости
шоу-бизнес
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824590433_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_f4eb72898b619db374aaf55a7c49c5a6.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лариса Долина вступила в полемику со своими подписчиками в соцсети. Народная артистка объяснила свою позицию о Юрии Шатунове. Ранее звезда усомнилась, что его можно называть "легендой". "Я стараюсь быть предельно вежливой, деликатной, правдивой и искренней. А люди мою искренность транслируют, как высокомерие и озлобленность…" — написала Долина.Артистка на трибьют-концерте Шатунова исполнила песню "Забудь". Но после разместила пост в Instagram*, где и поделилась своими мыслями о статусе лидера "Ласкового мая". "Я отдаю себе отчет в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом, — написала Долина. — У взрослого человека эти песни не могут вызывать истерики и слезы потому, что взрослых уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение".Под первым постом певица убрала возможность комментирования, однако под вторым – нет. Ее подписчики в своих мнениях разделились. Одни защитили народную артистку."Очень уважаю Вас за Вашу позицию! Вы одна боретесь за профессионализм, зная, что столкнетесь с хейтом неадекватных людей. Эти люди бесконечны. Когда мы позволяем себе высказать открыто свою искренность, они готовы нас сожрать, — написали фанаты в поддержку певицы. — Дорогая Лариса! Постарайтесь не обижаться, отпустите ситуацию, ведь сколько людей — столько и мнений".Другие — наоборот – еще больше раскритиковали певицу. "Если претендуете на честность, говорили бы правду со сцены в микрофон, глядя в лицо сотням фанатов, а еще лучше Юрию лично, когда он был жив, — негодовали поклонники Шатунова. — Сколько высокомерия! По сути вы проявили неуважение к Юрию, даже по имени его не назвали. Вы совершенно не знаете , что такое вежливость и деликатность! А вот высокомерие и озлобленность в самую точку!Посвященный 50-летию Юрия Шатунов концерт прошел 17 октября в Москве. Песни из его репертуара исполняли SHAMAN, Татьяна Буланова, Алсу, Ольга Серябкина и другие. Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года из-за инфаркта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20231002/shaman-1899904956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824590433_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_226e696fc4cbaef3168d300e09a51bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, юрий шатунов, россия, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Лариса Долина, Юрий Шатунов, Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Долина вступила в полемику с подписчиками в новом посте о Шатунове
Долина новым постом развязала новые споры о себе и Шатунове
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лариса Долина вступила в полемику со своими подписчиками в соцсети. Народная артистка объяснила свою позицию о Юрии Шатунове. Ранее звезда усомнилась, что его можно называть "легендой".
«
"Я стараюсь быть предельно вежливой, деликатной, правдивой и искренней. А люди мою искренность транслируют, как высокомерие и озлобленность…" — написала Долина.
Артистка на трибьют-концерте Шатунова исполнила песню "Забудь". Но после разместила пост в Instagram*, где и поделилась своими мыслями о статусе лидера "Ласкового мая".
«
"Я отдаю себе отчет в том, что для подростков он был кумиром, он пел о том, что их волновало именно в этом возрасте, но и только в этом, — написала Долина. — У взрослого человека эти песни не могут вызывать истерики и слезы потому, что взрослых уже волнуют другие проблемы и у них другое мироощущение".
Под первым постом певица убрала возможность комментирования, однако под вторым – нет. Ее подписчики в своих мнениях разделились. Одни защитили народную артистку.
«
"Очень уважаю Вас за Вашу позицию! Вы одна боретесь за профессионализм, зная, что столкнетесь с хейтом неадекватных людей. Эти люди бесконечны. Когда мы позволяем себе высказать открыто свою искренность, они готовы нас сожрать, — написали фанаты в поддержку певицы. — Дорогая Лариса! Постарайтесь не обижаться, отпустите ситуацию, ведь сколько людей — столько и мнений".
Другие — наоборот – еще больше раскритиковали певицу.
«
"Если претендуете на честность, говорили бы правду со сцены в микрофон, глядя в лицо сотням фанатов, а еще лучше Юрию лично, когда он был жив, — негодовали поклонники Шатунова. — Сколько высокомерия! По сути вы проявили неуважение к Юрию, даже по имени его не назвали. Вы совершенно не знаете , что такое вежливость и деликатность! А вот высокомерие и озлобленность в самую точку!
Посвященный 50-летию Юрия Шатунов концерт прошел 17 октября в Москве. Песни из его репертуара исполняли SHAMAN, Татьяна Буланова, Алсу, Ольга Серябкина и другие. Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года из-за инфаркта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом на российской эстраде