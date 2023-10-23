https://ria.ru/20231023/dogovor-1904796004.html

Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана

Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана - РИА Новости, 24.10.2023

Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Ирана работу над новым договором Тегерана и Москвы об отношениях, уже согласовано порядка 85%... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-23T20:20

2023-10-23T20:20

2023-10-24T12:40

иран

тегеран (город)

москва

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904893866_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_ef0b59684c8a7c3ca4121c687ef9c1a0.jpg

ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Ирана работу над новым договором Тегерана и Москвы об отношениях, уже согласовано порядка 85% договора. "Подготовка нового, большого договора находится на продвинутом этапе, я бы сказал, процентов 85 уже согласовано. Остаются некоторые конкретные вопросы, по которым идет активный переговорный процесс", - сказал он журналистам. Министр указал, говоря о сроках, что "для нас всегда важнее были не искусственные сроки, а результат". "Мы сегодня, кстати, на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси подтвердили приверженность скорейшему завершению работы над этим новым документом", - добавил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20231012/sanktsii-1902165160.html

иран

тегеран (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, тегеран (город), москва, сергей лавров