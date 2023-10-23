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Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана - РИА Новости, 24.10.2023
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20:20 23.10.2023 (обновлено: 12:40 24.10.2023)
https://ria.ru/20231023/dogovor-1904796004.html
Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана
Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана - РИА Новости, 24.10.2023
Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Ирана работу над новым договором Тегерана и Москвы об отношениях, уже согласовано порядка 85%... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-23T20:20
2023-10-24T12:40
иран
тегеран (город)
москва
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Ирана работу над новым договором Тегерана и Москвы об отношениях, уже согласовано порядка 85% договора. "Подготовка нового, большого договора находится на продвинутом этапе, я бы сказал, процентов 85 уже согласовано. Остаются некоторые конкретные вопросы, по которым идет активный переговорный процесс", - сказал он журналистам. Министр указал, говоря о сроках, что "для нас всегда важнее были не искусственные сроки, а результат". "Мы сегодня, кстати, на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси подтвердили приверженность скорейшему завершению работы над этим новым документом", - добавил глава МИД РФ.
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иран, тегеран (город), москва, сергей лавров
Иран, Тегеран (город), Москва, Сергей Лавров
Лавров обсудил с Раиси работу над новым договором России и Ирана

Лавров: подготовка нового договора РФ и Ирана находится на продвинутом этапе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече в Тегеране. 23 октября 2023
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ТЕГЕРАН, 23 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Ирана работу над новым договором Тегерана и Москвы об отношениях, уже согласовано порядка 85% договора.
"Подготовка нового, большого договора находится на продвинутом этапе, я бы сказал, процентов 85 уже согласовано. Остаются некоторые конкретные вопросы, по которым идет активный переговорный процесс", - сказал он журналистам. Министр указал, говоря о сроках, что "для нас всегда важнее были не искусственные сроки, а результат".
"Мы сегодня, кстати, на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси подтвердили приверженность скорейшему завершению работы над этим новым документом", - добавил глава МИД РФ.
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ИранТегеран (город)МоскваСергей Лавров
 
 
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