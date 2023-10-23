https://ria.ru/20231023/dispanserizatsiya-1904630610.html

Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 23.10.2023

Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:29

2023-10-23T12:29

2023-10-23T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

диспансеризация

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 миллионов человек. В результате у них было выявлено 86 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в ходе диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение. "…Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать, не посещая поликлинику – через телемедицинскую консультацию. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС", - добавили в Минздраве.

https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация