https://ria.ru/20231023/dispanserizatsiya-1904630610.html
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 23.10.2023
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:29
2023-10-23T12:29
2023-10-23T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
диспансеризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_497793ed1fa304d75395cfa84d96608c.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 миллионов человек. В результате у них было выявлено 86 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в ходе диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение. "…Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать, не посещая поликлинику – через телемедицинскую консультацию. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС", - добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5c96f0dca6cd87883900d396ffe40aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , диспансеризация
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 миллионов человек. В результате у них было выявлено 86 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты не знали", - отметила Стригункова
, слова которой цитирует пресс-служба министерство здравоохранения Московской области.
Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
По данным ведомства, в ходе диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение.
"…Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать, не посещая поликлинику – через телемедицинскую консультацию. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС", - добавили в Минздраве.