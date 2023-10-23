Рейтинг@Mail.ru
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
12:29 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/dispanserizatsiya-1904630610.html
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года - РИА Новости, 23.10.2023
Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:29
2023-10-23T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
диспансеризация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_497793ed1fa304d75395cfa84d96608c.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 миллионов человек. В результате у них было выявлено 86 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерство здравоохранения Московской области. По данным ведомства, в ходе диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение. "…Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать, не посещая поликлинику – через телемедицинскую консультацию. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС", - добавили в Минздраве.
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091734.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e5c96f0dca6cd87883900d396ffe40aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), светлана стригункова , диспансеризация
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , диспансеризация

Более двух млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры с начала 2023 года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
"Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 миллионов человек. В результате у них было выявлено 86 тысяч различных заболеваний, о которых пациенты не знали", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерство здравоохранения Московской области.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Более 2,1 млн человек уже вакцинировались от гриппа в Подмосковье
20 октября, 12:18
По данным ведомства, в ходе диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение.
"…Результат прохождения диспансеризации жители Подмосковья могут узнать, не посещая поликлинику – через телемедицинскую консультацию. Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, необходимо обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС", - добавили в Минздраве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригунковадиспансеризация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала