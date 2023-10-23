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Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова
Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова - РИА Новости, 23.10.2023
Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова
Подрядчик по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова до конца года отремонтирует крышу исторического здания военного госпиталя в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T06:31
2023-10-23T06:31
2023-10-23T06:31
общество
жилье
благовещенск
дальний восток
восточная сибирь
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт - РИА Новости. Подрядчик по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова до конца года отремонтирует крышу исторического здания военного госпиталя в Благовещенске, сообщает областное правительство. Старейший на Дальнем Востоке военный госпиталь основан 13 декабря 1862 года по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского, заложен казаками во главе с сотником Травиным как казармы Амурского казачьего полка с лазаретом. Историческое здание построено в стиле кирпичной эклектики. Всего в ансамбль "Казармы Амурского казачьего полка" входит пять зданий постройки конца XIX - начала XX веков. "Благовещенский военный госпиталь находится в историческом здании, которое требует ремонта. Восстанавливать его начнем с крыши. На выполнение ремонтных работ из бюджета области выделили 10,7 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца текущего года", - приводятся слова Орлова. Губернатор отметил, что в госпитале военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, должны иметь возможность пройти курс лечения и реабилитации в комфортных условиях. Ремонт в историческом здании проведет специализированный подрядчик ООО "Реставрация Сервис". Организация починит стропильную систему, заменит кровлю, проведет огнезащитную обработку деревянных конструкций и смонтирует водосточную систему.
https://ria.ru/20230921/investitsii-1897761606.html
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общество, жилье, благовещенск, дальний восток, восточная сибирь, василий орлов (губернатор)
Общество, Жилье, Благовещенск, Дальний Восток, Восточная Сибирь, Василий Орлов (губернатор)
Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова
Здание старейшего на Дальнем Востоке госпиталя отремонтируют по поручению Орлова
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт - РИА Новости. Подрядчик по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова до конца года отремонтирует крышу исторического здания военного госпиталя в Благовещенске, сообщает областное правительство.
Старейший на Дальнем Востоке
военный госпиталь основан 13 декабря 1862 года по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири
Н. Н. Муравьева-Амурского, заложен казаками во главе с сотником Травиным как казармы Амурского казачьего полка с лазаретом. Историческое здание построено в стиле кирпичной эклектики. Всего в ансамбль "Казармы Амурского казачьего полка" входит пять зданий постройки конца XIX - начала XX веков.
"Благовещенский военный госпиталь находится в историческом здании, которое требует ремонта. Восстанавливать его начнем с крыши. На выполнение ремонтных работ из бюджета области выделили 10,7 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца текущего года", - приводятся слова Орлова.
Губернатор отметил, что в госпитале военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, должны иметь возможность пройти курс лечения и реабилитации в комфортных условиях.
Ремонт в историческом здании проведет специализированный подрядчик ООО "Реставрация Сервис". Организация починит стропильную систему, заменит кровлю, проведет огнезащитную обработку деревянных конструкций и смонтирует водосточную систему.
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