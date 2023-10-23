https://ria.ru/20231023/dfo-1904579853.html

Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова

Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова - РИА Новости, 23.10.2023

Здание старейшего в ДФО госпиталя начнут ремонтировать по поручению Орлова

Подрядчик по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова до конца года отремонтирует крышу исторического здания военного госпиталя в Благовещенске, сообщает... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:31

2023-10-23T06:31

2023-10-23T06:31

общество

жилье

благовещенск

дальний восток

восточная сибирь

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 окт - РИА Новости. Подрядчик по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова до конца года отремонтирует крышу исторического здания военного госпиталя в Благовещенске, сообщает областное правительство. Старейший на Дальнем Востоке военный госпиталь основан 13 декабря 1862 года по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-Амурского, заложен казаками во главе с сотником Травиным как казармы Амурского казачьего полка с лазаретом. Историческое здание построено в стиле кирпичной эклектики. Всего в ансамбль "Казармы Амурского казачьего полка" входит пять зданий постройки конца XIX - начала XX веков. "Благовещенский военный госпиталь находится в историческом здании, которое требует ремонта. Восстанавливать его начнем с крыши. На выполнение ремонтных работ из бюджета области выделили 10,7 миллиона рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца текущего года", - приводятся слова Орлова. Губернатор отметил, что в госпитале военнослужащие, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, должны иметь возможность пройти курс лечения и реабилитации в комфортных условиях. Ремонт в историческом здании проведет специализированный подрядчик ООО "Реставрация Сервис". Организация починит стропильную систему, заменит кровлю, проведет огнезащитную обработку деревянных конструкций и смонтирует водосточную систему.

https://ria.ru/20230921/investitsii-1897761606.html

благовещенск

дальний восток

восточная сибирь

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общество, жилье, благовещенск, дальний восток, восточная сибирь, василий орлов (губернатор)