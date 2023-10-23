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Бочкарев: стройка эстакады в Мневниковской пойме перешла в активную фазу - РИА Новости, 23.10.2023
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11:47 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/bochkarev-1904617732.html
Бочкарев: стройка эстакады в Мневниковской пойме перешла в активную фазу
Бочкарев: стройка эстакады в Мневниковской пойме перешла в активную фазу - РИА Новости, 23.10.2023
Бочкарев: стройка эстакады в Мневниковской пойме перешла в активную фазу
Строительство эстакады через Северно-Западную хорду в Мневниковской пойме перешла в активную фазу, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:47
2023-10-23T11:47
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андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Строительство эстакады через Северно-Западную хорду в Мневниковской пойме перешла в активную фазу, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Создание ряда крупных искусственных сооружений на территории Мневниковской поймы предполагает строительство более 11 километров дорог. В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется строительство эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и проектируемый проезд №1165. Сейчас выполняются устройство бетонных опор и сборка металлоконструкций будущего искусственного сооружения, ведутся земляные работы", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. Длина эстакады составит 155 метров, вместе со съездами и прилегающей улично-дорожной сетью на текущем этапе предусмотрено возведение около 2 километров дорог, говорится в сообщении. Кроме того, указывается в нем, в рамах проекта по созданию эстакады начинается строительство надземного перехода через улицу Нижние Мневники и подземного перехода на пересечении проектируемых проездов 1165 и 1166. Также строится автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева. Ряд сооружений находятся на стадии проектирования, в том числе автомобильный мост в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих Мневниковскую пойму с парком "Фили" и районом Крылатское, добавляется в сообщении.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: стройка эстакады в Мневниковской пойме перешла в активную фазу

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Строительство эстакады через Северно-Западную хорду в Мневниковской пойме перешла в активную фазу, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Создание ряда крупных искусственных сооружений на территории Мневниковской поймы предполагает строительство более 11 километров дорог. В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется строительство эстакады через Северо-Западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и проектируемый проезд №1165. Сейчас выполняются устройство бетонных опор и сборка металлоконструкций будущего искусственного сооружения, ведутся земляные работы", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Длина эстакады составит 155 метров, вместе со съездами и прилегающей улично-дорожной сетью на текущем этапе предусмотрено возведение около 2 километров дорог, говорится в сообщении.
Кроме того, указывается в нем, в рамах проекта по созданию эстакады начинается строительство надземного перехода через улицу Нижние Мневники и подземного перехода на пересечении проектируемых проездов 1165 и 1166. Также строится автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева.
Ряд сооружений находятся на стадии проектирования, в том числе автомобильный мост в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих Мневниковскую пойму с парком "Фили" и районом Крылатское, добавляется в сообщении.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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