https://ria.ru/20231023/biznes-1904670036.html
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:24
2023-10-23T14:24
2023-10-23T14:24
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать приоритетным его рассмотрение. "Есть поручение президента <...> внести законопроект об ограничении количества проверок со стороны МВД... Просим вас как можно быстрее внести законопроект для рассмотрения Государственной Думой", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". "А со своей стороны мы вместе с депутатами, руководителями профильных комитетов, которые будут рассматривать законодательную инициативу правительства во исполнение поручения президента, включим ее в приоритет и сделаем все, чтобы как можно быстрее законопроект был принят", - добавил Володин Президент России Владимир Путин ранее призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, отметив, что для контроля достаточно профилактических мер.
https://ria.ru/20231023/biznes-1904657230.html
https://ria.ru/20231020/biznes-1903993112.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса
Володин: нужно быстрее внести проект о лимите проверок бизнеса со стороны МВД
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать приоритетным его рассмотрение.
"Есть поручение президента <...> внести законопроект об ограничении количества проверок со стороны МВД... Просим вас как можно быстрее внести законопроект для рассмотрения Государственной Думой", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
"А со своей стороны мы вместе с депутатами, руководителями профильных комитетов, которые будут рассматривать законодательную инициативу правительства во исполнение поручения президента, включим ее в приоритет и сделаем все, чтобы как можно быстрее законопроект был принят", - добавил Володин
Президент России Владимир Путин
ранее призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, отметив, что для контроля достаточно профилактических мер.
В Госдуме предложили закрепить понятие социально ответственного бизнеса