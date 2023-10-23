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Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
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14:24 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/biznes-1904670036.html
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:24
2023-10-23T14:24
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать приоритетным его рассмотрение. "Есть поручение президента &lt;...&gt; внести законопроект об ограничении количества проверок со стороны МВД... Просим вас как можно быстрее внести законопроект для рассмотрения Государственной Думой", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". "А со своей стороны мы вместе с депутатами, руководителями профильных комитетов, которые будут рассматривать законодательную инициативу правительства во исполнение поручения президента, включим ее в приоритет и сделаем все, чтобы как можно быстрее законопроект был принят", - добавил Володин Президент России Владимир Путин ранее призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, отметив, что для контроля достаточно профилактических мер.
https://ria.ru/20231023/biznes-1904657230.html
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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса

Володин: нужно быстрее внести проект о лимите проверок бизнеса со стороны МВД

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать приоритетным его рассмотрение.
"Есть поручение президента <...> внести законопроект об ограничении количества проверок со стороны МВД... Просим вас как можно быстрее внести законопроект для рассмотрения Государственной Думой", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".
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"А со своей стороны мы вместе с депутатами, руководителями профильных комитетов, которые будут рассматривать законодательную инициативу правительства во исполнение поручения президента, включим ее в приоритет и сделаем все, чтобы как можно быстрее законопроект был принят", - добавил Володин
Президент России Владимир Путин ранее призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, отметив, что для контроля достаточно профилактических мер.
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РоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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