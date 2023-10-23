https://ria.ru/20231023/biznes-1904670036.html

Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса

Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023

Володин призвал ускорить внесение проекта об ограничении проверок бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:24

2023-10-23T14:24

2023-10-23T14:24

россия

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал кабмин РФ ускорить внесение законопроекта о сокращении проверок бизнеса со стороны МВД, пообещав со стороны ГД сделать приоритетным его рассмотрение. "Есть поручение президента <...> внести законопроект об ограничении количества проверок со стороны МВД... Просим вас как можно быстрее внести законопроект для рассмотрения Государственной Думой", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". "А со своей стороны мы вместе с депутатами, руководителями профильных комитетов, которые будут рассматривать законодательную инициативу правительства во исполнение поручения президента, включим ее в приоритет и сделаем все, чтобы как можно быстрее законопроект был принят", - добавил Володин Президент России Владимир Путин ранее призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, отметив, что для контроля достаточно профилактических мер.

https://ria.ru/20231023/biznes-1904657230.html

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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф