Рейтинг@Mail.ru
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/biznes-1904657230.html
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:57
2023-10-23T13:57
экономика
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", - сказал Миронов на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". По словам Миронова, процент малого и среднего бизнеса в экономике России за последние несколько лет не растет, а остается на уровне в 20%. "Причем по сравнению со многими, как обычно говорят, развитыми экономически странами, мы отстаем примерно в 3 раза", - добавил он.
https://ria.ru/20230914/aktivy-1896350279.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей миронов, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Миронов: мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть продлен

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", - сказал Миронов на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".
По словам Миронова, процент малого и среднего бизнеса в экономике России за последние несколько лет не растет, а остается на уровне в 20%. "Причем по сравнению со многими, как обычно говорят, развитыми экономически странами, мы отстаем примерно в 3 раза", - добавил он.
Основатель фонда Вольное дело, компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Дерипаска заявил о постепенном возвращении в Россию выведенных активов
14 сентября, 15:59
 
ЭкономикаРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала