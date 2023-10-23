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Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:57
2023-10-23T13:57
2023-10-23T13:57
экономика
россия
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", - сказал Миронов на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". По словам Миронова, процент малого и среднего бизнеса в экономике России за последние несколько лет не растет, а остается на уровне в 20%. "Причем по сравнению со многими, как обычно говорят, развитыми экономически странами, мы отстаем примерно в 3 раза", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей миронов, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса
Миронов: мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть продлен