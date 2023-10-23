https://ria.ru/20231023/biznes-1904657230.html

Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023

Эсеры призвали продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:57

2023-10-23T13:57

2023-10-23T13:57

экономика

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, заявил председатель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Считаю, что мораторий на проверки малого и среднего бизнеса должен быть пролонгирован, естественно, могут быть исключения, но это действительно должны быть исключения", - сказал Миронов на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". По словам Миронова, процент малого и среднего бизнеса в экономике России за последние несколько лет не растет, а остается на уровне в 20%. "Причем по сравнению со многими, как обычно говорят, развитыми экономически странами, мы отстаем примерно в 3 раза", - добавил он.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сергей миронов, госдума рф