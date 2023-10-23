https://ria.ru/20231023/biznes-1904631001.html

Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса

Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023

Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса

Спикер ГД Вячеслав Володин призвал МВД во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина не злоупотреблять проверками бизнеса. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:31

2023-10-23T12:31

2023-10-23T12:31

экономика

россия

вячеслав володин

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал МВД во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина не злоупотреблять проверками бизнеса. "Здесь нужно сказать спасибо нашей Генеральной прокуратуре - они здесь позицию заняли. Мы поддерживаем их, потому что на самом деле, видишь, что с одной стороны, проверки, которые раньше, допустим, с той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались, сейчас прекратились и ушли больше в систему МВД… Важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента… Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". Ранее президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)