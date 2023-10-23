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Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
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12:31 23.10.2023
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Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса
Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса - РИА Новости, 23.10.2023
Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса
Спикер ГД Вячеслав Володин призвал МВД во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина не злоупотреблять проверками бизнеса. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:31
2023-10-23T12:31
экономика
россия
вячеслав володин
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал МВД во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина не злоупотреблять проверками бизнеса. "Здесь нужно сказать спасибо нашей Генеральной прокуратуре - они здесь позицию заняли. Мы поддерживаем их, потому что на самом деле, видишь, что с одной стороны, проверки, которые раньше, допустим, с той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались, сейчас прекратились и ушли больше в систему МВД… Важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента… Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение". Ранее президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.
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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Экономика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса

Володин призвал МВД дать бизнесу спокойно работать, не злоупотребляя проверками

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин призвал МВД во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина не злоупотреблять проверками бизнеса.
"Здесь нужно сказать спасибо нашей Генеральной прокуратуре - они здесь позицию заняли. Мы поддерживаем их, потому что на самом деле, видишь, что с одной стороны, проверки, которые раньше, допустим, с той же Генеральной прокуратурой как-то стимулировались, сейчас прекратились и ушли больше в систему МВД… Важно, чтобы наши коллеги из МВД со своей стороны также начали работать эффективно, как Генеральная прокуратура, прокуроры субъектов, выполняя поручения президента… Что касается бизнеса, дайте им спокойно работать", - сказал он на парламентских слушаниях в ГД на тему: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: задачи, перспективы, законодательное обеспечение".
Ранее президент России Владимир Путин призвал освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека, для контроля достаточно профилактических мер.
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ЭкономикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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