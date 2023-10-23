https://ria.ru/20231023/bezhentsy-1904710173.html
Власти Ирландии намерены ограничить предоставление украинцам госжилья
Власти Ирландии намерены ограничить предоставление украинцам госжилья - РИА Новости, 23.10.2023
Власти Ирландии намерены ограничить предоставление украинцам госжилья
Власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат, сообщила в понедельник газета... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:58
2023-10-23T15:58
2023-10-23T16:02
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат, сообщила в понедельник газета Irish Examiner. "Новоприбывшим в Ирландию украинцам могут начать выделять предоставляемое государством жилье только в течение трех месяцев, после чего им придется найти собственное место для проживания", - говорится в сообщении издания. Причиной таких изменений является "нерациональный и непригодный" подход ирландских властей к вопросу оказания помощи беженцам, который приводит к высокой нагрузке на системы в стране на фоне увеличения потока мигрантов, пишет Irish Examiner. По данным газеты, в общей сложности в Ирландию прибыли около 97 тысяч украинцев. Среди них более 73 тысяч проживают в предоставленном государством жилье, что обходится правительству в 1,5 миллиарда евро в год, отмечает издание. Кроме того введение новых положений также изучается с целью привести систему предоставления убежища в Ирландии в соответствие с образцами других стран ЕС. В Чехии, например, государственное жилье предоставляется беженцам только на срок до 150 дней, а в Польше после 120 дней пребывания украинцы начинают оплачивать часть затрат на размещение, пишет Irish Examiner. Отмечается, что новые правила будут применяться только к новоприбывшим украинцам. Вместе с этим правительство также планирует рассмотреть снижение социальных выплат для украинских беженцев, однако, по словам высокопоставленного источника, это не произойдёт в ближайшее время. В сентябре ирландские власти объявили о дополнительном выделении миллиарда евро для финансирования размещения беженцев из Украины и лиц, ищущих международной защиты. По официальным данным, сейчас в Ирландии 70 тысяч украинцев проживают в предоставленном государством жилье. При этом ранее сообщалось, что власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в шатрах из-за нехватки места в центрах размещения, а некоторым из прибывших, возможно, придется продолжать жить в палатках в зимний период.
https://ria.ru/20231023/bezhentsy-1904619520.html
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в мире, ирландия, чехия, жилье, евросоюз, польша
В мире, Ирландия, Чехия, Жилье, Евросоюз, Польша
Власти Ирландии намерены ограничить предоставление украинцам госжилья
Irish Examiner: в Ирландии хотят ограничить предоставление украинцам госжилья
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
Власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат, сообщила в понедельник газета Irish Examiner
.
"Новоприбывшим в Ирландию украинцам могут начать выделять предоставляемое государством жилье только в течение трех месяцев, после чего им придется найти собственное место для проживания", - говорится в сообщении издания.
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Причиной таких изменений является "нерациональный и непригодный" подход ирландских властей к вопросу оказания помощи беженцам, который приводит к высокой нагрузке на системы в стране на фоне увеличения потока мигрантов, пишет Irish Examiner.
По данным газеты, в общей сложности в Ирландию прибыли около 97 тысяч украинцев. Среди них более 73 тысяч проживают в предоставленном государством жилье, что обходится правительству в 1,5 миллиарда евро в год, отмечает издание.
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Кроме того введение новых положений также изучается с целью привести систему предоставления убежища в Ирландии в соответствие с образцами других стран ЕС
. В Чехии
, например, государственное жилье предоставляется беженцам только на срок до 150 дней, а в Польше
после 120 дней пребывания украинцы начинают оплачивать часть затрат на размещение, пишет Irish Examiner.
Отмечается, что новые правила будут применяться только к новоприбывшим украинцам.
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Вместе с этим правительство также планирует рассмотреть снижение социальных выплат для украинских беженцев, однако, по словам высокопоставленного источника, это не произойдёт в ближайшее время.
В сентябре ирландские власти объявили о дополнительном выделении миллиарда евро для финансирования размещения беженцев из Украины
и лиц, ищущих международной защиты. По официальным данным, сейчас в Ирландии 70 тысяч украинцев проживают в предоставленном государством жилье.
При этом ранее сообщалось, что власти Ирландии начнут размещать украинских беженцев в шатрах из-за нехватки места в центрах размещения, а некоторым из прибывших, возможно, придется продолжать жить в палатках в зимний период.