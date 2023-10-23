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В Британии заявили о "неподходящем" времени для приема беженцев из Газы - РИА Новости, 23.10.2023
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11:52 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/bezhentsy-1904619520.html
В Британии заявили о "неподходящем" времени для приема беженцев из Газы
В Британии заявили о "неподходящем" времени для приема беженцев из Газы - РИА Новости, 23.10.2023
В Британии заявили о "неподходящем" времени для приема беженцев из Газы
Власти Великобритании считают, что сейчас неподходящее время начать принимать беженцев из сектора Газа и предоставлять им убежище в стране, заявил в понедельник РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:52
2023-10-23T11:52
в мире
израиль
великобритания
хамас
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Великобритании считают, что сейчас неподходящее время начать принимать беженцев из сектора Газа и предоставлять им убежище в стране, заявил в понедельник министр транспорта страны Марк Харпер телеканалу Sky News. Ранее власти Шотландии призвали британское правительство начать работу над программой приема беженцев и заявили о готовности предоставить им убежище и медицинскую помощь в больницах. "Я считаю, что обращаться на данном этапе к инструменту (приема) беженцев не является правильным (решением)", - сказал Харпер. По слова Харпера, главной задачей в настоящий момент является оказание поддержки жителям в самом регионе конфликта, Британия продолжит вносить в это свой вклад. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, великобритания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Великобритания, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии заявили о "неподходящем" времени для приема беженцев из Газы

Министр Харпер: сейчас неподходящее время для приема беженцев из Газы в Британии

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия разрушений после израильского авиаудара в Дейр-эль-Балахе, к югу от сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Великобритании считают, что сейчас неподходящее время начать принимать беженцев из сектора Газа и предоставлять им убежище в стране, заявил в понедельник министр транспорта страны Марк Харпер телеканалу Sky News.
Ранее власти Шотландии призвали британское правительство начать работу над программой приема беженцев и заявили о готовности предоставить им убежище и медицинскую помощь в больницах.
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"Я считаю, что обращаться на данном этапе к инструменту (приема) беженцев не является правильным (решением)", - сказал Харпер.
По слова Харпера, главной задачей в настоящий момент является оказание поддержки жителям в самом регионе конфликта, Британия продолжит вносить в это свой вклад.
Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильВеликобританияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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