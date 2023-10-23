https://ria.ru/20231023/bespilotnik-1904728421.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 23.10.2023

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Российская ПВО пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат уничтожен над Белгородской областью, сообщило... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:25

2023-10-23T16:25

2023-10-23T16:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны."23 октября около 15.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что "дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области".

https://ria.ru/20231023/obstrel-1904618455.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность