https://ria.ru/20231023/bespilotnik-1904728421.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 23.10.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российская ПВО пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат уничтожен над Белгородской областью, сообщило... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T16:25
2023-10-23T16:25
2023-10-23T16:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Российская ПВО пресекла попытку киевского режима устроить теракт на территории РФ с помощью беспилотника, аппарат уничтожен над Белгородской областью, сообщило Минобороны."23 октября около 15.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что "дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области".
https://ria.ru/20231023/obstrel-1904618455.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью