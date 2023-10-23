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СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов - РИА Новости, 23.10.2023
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08:32 23.10.2023 (обновлено: 09:05 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/bank-1904585781.html
СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов
СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов
Российские банки выступили против законопроекта, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций, сообщает РБК со... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:32
2023-10-23T09:05
технологии
россия
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские банки выступили против законопроекта, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России."Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2023 года. Согласно документу, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных", — поясняет издание.Предполагается, что силовики будут получать доступ к сведениям только об определенных лицах, список которых должен быть утвержден указом президента России, отмечает РБК. Но кроме того, говорится в обращении АБР, банки должны будут не только предоставить спецслужбам запрашиваемые сведения, но и выполнять их требования по обеспечению конфиденциальности персональных данных их сотрудников. Операторы информационных систем должны будут также незамедлительно информировать силовые структуры о выявлении сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб, говорится в статье."По мнению кредитных организаций, концепция законопроекта не может быть поддержана", — говорится в письме ассоциации, в которую входят крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Они заявили, что эта инициатива противоречит закону об охране тайны и многим другим, и приведет к нарушению конституционных прав россиян.АБР заключила, что законопроект нуждается в существенной доработке.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил изданию, что позицию банков рассмотрят.
https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html
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технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов

РБК: банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

© iStock.com / vorDaЖенщина использует ноутбук и смартфон для работы
Женщина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© iStock.com / vorDa
Женщина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские банки выступили против законопроекта, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России.
"Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2023 года. Согласно документу, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных", — поясняет издание.
Предполагается, что силовики будут получать доступ к сведениям только об определенных лицах, список которых должен быть утвержден указом президента России, отмечает РБК. Но кроме того, говорится в обращении АБР, банки должны будут не только предоставить спецслужбам запрашиваемые сведения, но и выполнять их требования по обеспечению конфиденциальности персональных данных их сотрудников. Операторы информационных систем должны будут также незамедлительно информировать силовые структуры о выявлении сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб, говорится в статье.
"По мнению кредитных организаций, концепция законопроекта не может быть поддержана", — говорится в письме ассоциации, в которую входят крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Они заявили, что эта инициатива противоречит закону об охране тайны и многим другим, и приведет к нарушению конституционных прав россиян.
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