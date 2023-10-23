https://ria.ru/20231023/bank-1904585781.html

СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов

СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов - РИА Новости, 23.10.2023

СМИ: банки выступили против проекта о доступе силовиков к данным клиентов

Российские банки выступили против законопроекта, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций, сообщает РБК со... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:32

2023-10-23T08:32

2023-10-23T09:05

технологии

россия

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские банки выступили против законопроекта, согласно которому силовые структуры смогут получать доступ к информации кредитных организаций, сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России."Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2023 года. Согласно документу, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных", — поясняет издание.Предполагается, что силовики будут получать доступ к сведениям только об определенных лицах, список которых должен быть утвержден указом президента России, отмечает РБК. Но кроме того, говорится в обращении АБР, банки должны будут не только предоставить спецслужбам запрашиваемые сведения, но и выполнять их требования по обеспечению конфиденциальности персональных данных их сотрудников. Операторы информационных систем должны будут также незамедлительно информировать силовые структуры о выявлении сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб, говорится в статье."По мнению кредитных организаций, концепция законопроекта не может быть поддержана", — говорится в письме ассоциации, в которую входят крупнейшие банки — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие. Они заявили, что эта инициатива противоречит закону об охране тайны и многим другим, и приведет к нарушению конституционных прав россиян.АБР заключила, что законопроект нуждается в существенной доработке.Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил изданию, что позицию банков рассмотрят.

https://ria.ru/20231019/dannye-1903771403.html

https://ria.ru/20231008/moshenniki-1901089230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)