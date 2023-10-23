https://ria.ru/20231023/azarov-1904596723.html

Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены

Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены - РИА Новости, 23.10.2023

Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены

Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:03

2023-10-23T10:03

2023-10-23T10:05

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

владислав селезнев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151947/95/1519479531_0:219:2862:1829_1920x0_80_0_0_48627b1030dc139bf4f78155d3e5f8e8.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев. На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По данным Азарова, для "отлова" как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями. "Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало", - подытожил экс-премьер. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html

https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, владислав селезнев, вооруженные силы украины