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Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены - РИА Новости, 23.10.2023
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10:03 23.10.2023 (обновлено: 10:05 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/azarov-1904596723.html
Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены
Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены - РИА Новости, 23.10.2023
Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены
Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:03
2023-10-23T10:05
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
владислав селезнев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. "Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев. На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - написал Азаров в своем Telegram-канале. По данным Азарова, для "отлова" как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями. "Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало", - подытожил экс-премьер. Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, владислав селезнев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Владислав Селезнев, Вооруженные силы Украины
Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены

Экс-премьер Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
"Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев. На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
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По данным Азарова, для "отлова" как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.
"Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало", - подытожил экс-премьер.
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Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийВладислав СелезневВооруженные силы Украины
 
 
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