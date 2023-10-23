Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены
Экс-премьер Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Мобилизационные резервы на Украине опустошены, одновременно с этим военные на фронте просят провести ротацию, заявил бывший премьер страны Николай Азаров.
"Мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для украинцев. На Украине резервы опустошены, а на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По данным Азарова, для "отлова" как можно большего количества населения, военкоматы начали привлекать бывших заключенных, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан, а многие бегут из страны всевозможными путями.
"Таким образом, пока украинские власти применяют силу против собственного народа, в стране остается все меньше сторонников и все меньше добровольцев появляется в рядах украинских сил. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало", - подытожил экс-премьер.
Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заявлял, что мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.