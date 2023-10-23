https://ria.ru/20231023/avtomobil-1904607530.html

В Калининградской области сократилась очередь из фур на границе с Литвой

В Калининградской области сократилась очередь из фур на границе с Литвой - РИА Новости, 23.10.2023

В Калининградской области сократилась очередь из фур на границе с Литвой

Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась и составляет 10 машин, сообщает МАПП Чернышевское в своем Telegram- канале. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T11:04

2023-10-23T11:04

2023-10-23T11:47

литва

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калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась и составляет 10 машин, сообщает МАПП Чернышевское в своем Telegram- канале."На 9.00 в очереди перед пунктом контроля около 10 машин, проследовали за предыдущий час на пункт пропуска - 4, из них опасные грузы — 0, живые животные — 0. Отставание от зарезервированного времени — 23 часа", - говорится в сообщении.Отмечается, что пропуск транспорта на МАПП осуществляется в нормальном режиме.Еще на прошлой неделе на границе очередь составляла около 100-140 машин, а отставание от зарезервированного времени в электронной очереди было больше 2 суток. Сообщалось, что пропуск транспорта из России существенно ограничен литовской стороной.Корреспонденту РИА Новости в Калининградской областной таможне пояснили, что такое значительное сокращение очереди связано в первую очередь с тем, что литовские таможенники ускорили работу. "Сколько Литва берет — наши тут же запускают. Сейчас практически с колес оформляют. В предыдущую смену они активнее брали. Другой информации нет. Это просто факт — они то ли 188, то ли 190 за смену взяли", - сказали в таможне.МАПП Чернышевское остался единственным доступным пунктом пропуска грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — их было всего 4 - прибалтийские соседи закрыли.

https://ria.ru/20230923/evrosoyuz-1898234722.html

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калининград

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литва, калининград, калининградская область