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СМИ: США начали использовать базу в Греции для операции на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2023
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09:36 23.10.2023 (обновлено: 09:52 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/aviabaza-1904594086.html
СМИ: США начали использовать базу в Греции для операции на Ближнем Востоке
СМИ: США начали использовать базу в Греции для операции на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.10.2023
СМИ: США начали использовать базу в Греции для операции на Ближнем Востоке
ВВС США начали использовать авиабазу Элевсин под Афинами для операций на Ближнем Востоке, поскольку американская база в Суде на Крите уже переполнена... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:36
2023-10-23T09:52
в мире
сша
афины
ближний восток
нато
греция
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АФИНЫ, 23 окт - РИА Новости. ВВС США начали использовать авиабазу Элевсин под Афинами для операций на Ближнем Востоке, поскольку американская база в Суде на Крите уже переполнена самолетами, общественность готовит митинг протеста, сообщают греческие СМИ. "Первые большие американские самолеты начали прибывать на авиабазу 112-го авиакрыла в Элевсине (аэродром под Афинами). Не исключено использование и других греческих авиабаз, в том числе на острове Карпатос, если американцы одобрят их инфраструктуру", - сообщил телеканал Open. "Это помимо авиабазы в Суде, которая уже заполнена американскими самолетами. По информации, там 30 самолетов, в том числе семь "летающих танкеров" и 10 транспортных самолетов, один KC-135, а также большое количество американских морпехов", - сообщил телеканал. Согласно его репортажу, Греция играет "роль столпа стабильности" в регионе, и США просят ее базы для размещения своих самолетов и чтобы разместить персонал "на безопасном расстоянии". Портал pentapostagma.gr пишет, что прибытие американских самолетов на авиабазу Элевсин началось в субботу днем с приземления американского самолета С-21, который вылетел через два часа после приземления. Возможно, что аэродром будет использован в случае эвакуации граждан из зоны боевых действий. Авиабаза предоставит места для дозаправки и стоянки самолетов США, пишет портал. Местные жители выступают против превращения их города в военную базу США-НАТО, профсоюзы и общественные организации Аттики готовят митинг протеста вечером 25 октября, сообщил информационный портал левых сил 902.gr. Обращение подписали около 30 организаций – профсоюзы частных служащих, металлистов, судостроителей, сотрудников больницы, химической промышленности Аттики, энергетиков, работников муниципалитетов, строителей, ассоциации пенсионеров, женские ассоциации и многие другие. В своем обращении они заявляют, что Элевсин превратят "в настоящий военный плацдарм для Ближнего Востока", где будут "размещены десятки американских самолетов". "Наша родина не может быть военно-морской базой или авиабазой для реализации кровавых военных планов, ни целью для ударов возмездия. Кровавый бизнес финансовых кругов и их соперничество за долю пирога не имеют ничего общего с интересами и потребностями людей. Правительство вместо того, чтобы выполнить решение греческого парламента о признании палестинского государства, что является единственным мирным выходом, берет на себя очень тяжелую ответственность, еще активнее участвуя в резне народов Ближнего Востока", - говорится в обращении. Общественность заявляет, что не должно быть "никаких мыслей об использовании США и НАТО военной базы Элевсин", отправленный в регион Ближнего Востока греческий фрегат "Псара" должен вернуться. В обращении говорится о необходимости "прекратить любое содействие США и Израилю", всякое экономическое, политическое и военное сотрудничество с Израилем. Организации призывают всех выйти на митинг протеста в Элевсине 25 октября в 19.30.
https://ria.ru/20230924/pomosch-1898347300.html
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в мире, сша, афины, ближний восток, нато, греция
В мире, США, Афины, Ближний Восток, НАТО, Греция
СМИ: США начали использовать базу в Греции для операции на Ближнем Востоке

Open: первые американские самолеты начали прибывать на авиабазу под Афинами

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель ВВС США
Истребитель ВВС США - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель ВВС США. Архивное фото
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АФИНЫ, 23 окт - РИА Новости. ВВС США начали использовать авиабазу Элевсин под Афинами для операций на Ближнем Востоке, поскольку американская база в Суде на Крите уже переполнена самолетами, общественность готовит митинг протеста, сообщают греческие СМИ.
«
"Первые большие американские самолеты начали прибывать на авиабазу 112-го авиакрыла в Элевсине (аэродром под Афинами). Не исключено использование и других греческих авиабаз, в том числе на острове Карпатос, если американцы одобрят их инфраструктуру", - сообщил телеканал Open.
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«
"Это помимо авиабазы в Суде, которая уже заполнена американскими самолетами. По информации, там 30 самолетов, в том числе семь "летающих танкеров" и 10 транспортных самолетов, один KC-135, а также большое количество американских морпехов", - сообщил телеканал.
Согласно его репортажу, Греция играет "роль столпа стабильности" в регионе, и США просят ее базы для размещения своих самолетов и чтобы разместить персонал "на безопасном расстоянии".
Портал pentapostagma.gr пишет, что прибытие американских самолетов на авиабазу Элевсин началось в субботу днем с приземления американского самолета С-21, который вылетел через два часа после приземления. Возможно, что аэродром будет использован в случае эвакуации граждан из зоны боевых действий. Авиабаза предоставит места для дозаправки и стоянки самолетов США, пишет портал.
Местные жители выступают против превращения их города в военную базу США-НАТО, профсоюзы и общественные организации Аттики готовят митинг протеста вечером 25 октября, сообщил информационный портал левых сил 902.gr.
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Обращение подписали около 30 организаций – профсоюзы частных служащих, металлистов, судостроителей, сотрудников больницы, химической промышленности Аттики, энергетиков, работников муниципалитетов, строителей, ассоциации пенсионеров, женские ассоциации и многие другие.
В своем обращении они заявляют, что Элевсин превратят "в настоящий военный плацдарм для Ближнего Востока", где будут "размещены десятки американских самолетов".
«
"Наша родина не может быть военно-морской базой или авиабазой для реализации кровавых военных планов, ни целью для ударов возмездия. Кровавый бизнес финансовых кругов и их соперничество за долю пирога не имеют ничего общего с интересами и потребностями людей. Правительство вместо того, чтобы выполнить решение греческого парламента о признании палестинского государства, что является единственным мирным выходом, берет на себя очень тяжелую ответственность, еще активнее участвуя в резне народов Ближнего Востока", - говорится в обращении.
Общественность заявляет, что не должно быть "никаких мыслей об использовании США и НАТО военной базы Элевсин", отправленный в регион Ближнего Востока греческий фрегат "Псара" должен вернуться. В обращении говорится о необходимости "прекратить любое содействие США и Израилю", всякое экономическое, политическое и военное сотрудничество с Израилем.
Организации призывают всех выйти на митинг протеста в Элевсине 25 октября в 19.30.
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