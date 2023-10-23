https://ria.ru/20231023/argentina-1904574087.html

Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре

Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре - РИА Новости, 23.10.2023

Аргентинцы не смогли выбрать президента в первом туре

Кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей проходят во второй тур выборов президента Аргентины, следует из данных ЦИК по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T03:30

2023-10-23T03:30

2023-10-23T03:34

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 окт - РИА Новости. Кандидат от правящей партии Серхио Масса и крайне правый политик Хавьер Милей проходят во второй тур выборов президента Аргентины, следует из данных ЦИК по итогам подсчёта 78,48% голосов.Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 45% голосов или 40%, но с отрывом от ближайшего соперника на 10%.Масса впереди и набирает 35,99%, Милей - 30,44%. На третьем месте экс-министр безопасности, оппозиционер Патрисия Буллрич, у нее 23,65%.

https://ria.ru/20231022/argentina-1904165757.html

аргентина

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