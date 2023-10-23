https://ria.ru/20231023/antisemitizm-1904813707.html
Полиция Детройта не считает антисемитизм мотивом убийства женщины-раввина
Полиция Детройта не считает антисемитизм мотивом убийства женщины-раввина - РИА Новости, 23.10.2023
Полиция Детройта не считает антисемитизм мотивом убийства женщины-раввина
Убийство религиозного лидера еврейской общины американского Детройта, женщины-раввина Саманты Уолл не связано с антисемитизмом, считает местная полиция. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T22:45
2023-10-23T22:45
2023-10-23T22:47
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Убийство религиозного лидера еврейской общины американского Детройта, женщины-раввина Саманты Уолл не связано с антисемитизмом, считает местная полиция. Как сообщалось ранее, Уолл нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями и кровавым следом, который тянулся к ее дому. Полиция Детройта в соцсети Х, комментируя резонансное преступление, пишет, что на данный момент нет никаких свидетельств, что "преступление совершено на почве антисемитизма". Местный шеф полиции Джеймс Уайт в ходе пресс-конференции также подтвердил, что преступление навряд ли было совершено на почве ненависти. Власти США не раз предупреждали об угрозе всплеска антисемитизма и исламофобии на фоне обострения ближневосточного конфликта. Ранее в штате Иллинойс пожилой местный житель - под влиянием новостей из Израиля, как считает местная полиция, – напал с ножом на своих квартиросъемщиков-мусульман палестинского происхождения, убив мальчика и тяжело ранив его мать.
https://ria.ru/20231003/antisemitizm-1900076725.html
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в мире, детройт, сша, иллинойс
В мире, Детройт, США, Иллинойс
Полиция Детройта не считает антисемитизм мотивом убийства женщины-раввина
Полиция Детройта не считает антисемитизм мотивом убийства женщины-раввина Уолл