https://ria.ru/20231023/aktivy-1904650524.html

На Украине у сотрудников военкоматов нашли почти семь миллионов долларов

На Украине у сотрудников военкоматов нашли почти семь миллионов долларов - РИА Новости, 23.10.2023

На Украине у сотрудников военкоматов нашли почти семь миллионов долларов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в понедельник сообщило в Telegram-канале, что за полгода обнаружило у шести бывших и... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:40

2023-10-23T13:40

2023-10-23T13:40

украина

одесса

львовская область

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в понедельник сообщило в Telegram-канале, что за полгода обнаружило у шести бывших и действующих сотрудников военкоматов необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 миллиона долларов. "НАПК за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Речь идет о бывшем начальнике Одесского областного военкомата Евгении Борисове, которому в июле было предъявлено обвинение в обогащении в более чем на 188 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов) и умышленном уклонении от службы, его заместителе – Денисе Галушко, которого подозревают в присвоении 14 миллионов гривен (382 тысячи долларов). В списке также значатся начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров, он в свою очередь обогатился на 47 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов), начальник Днепропетровского областного военкомата Анатолий Пикала – у него нашли почти 8,5 миллиона гривен (232 тысячи долларов). Необоснованные активы на сумму 1,8 миллиона гривен (49 тысяч долларов) приобрел замначальника Полтавского областного военкомата, а начальник Самборского районного военкомата Львовской области на сумму 4,4 миллиона гривен (120 тысяч долларов). Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

https://ria.ru/20231019/voenkomat-1903798955.html

https://ria.ru/20231004/ukraina-1900499236.html

украина

одесса

львовская область

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украина, одесса, львовская область