На Украине у сотрудников военкоматов нашли почти семь миллионов долларов
НАПК Украины нашло у 6 сотрудников военкоматов необоснованные активы на $6,9 млн
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины в понедельник сообщило в Telegram-канале, что за полгода обнаружило у шести бывших и действующих сотрудников военкоматов необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 миллиона долларов.
"НАПК за полгода обнаружило у военкомов необоснованные активы более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Речь идет о бывшем начальнике Одесского областного военкомата Евгении Борисове, которому в июле было предъявлено обвинение в обогащении в более чем на 188 миллионов гривен (5,1 миллиона долларов) и умышленном уклонении от службы, его заместителе – Денисе Галушко, которого подозревают в присвоении 14 миллионов гривен (382 тысячи долларов).
В списке также значатся начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров, он в свою очередь обогатился на 47 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов), начальник Днепропетровского областного военкомата Анатолий Пикала – у него нашли почти 8,5 миллиона гривен (232 тысячи долларов). Необоснованные активы на сумму 1,8 миллиона гривен (49 тысяч долларов) приобрел замначальника Полтавского областного военкомата, а начальник Самборского районного военкомата Львовской области на сумму 4,4 миллиона гривен (120 тысяч долларов).
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.