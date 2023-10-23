https://ria.ru/20231023/agroshkola-1904739744.html

В Подмосковье открылась агрошкола с русскими традициями и инновациями

В Подмосковье открылась агрошкола с русскими традициями и инновациями - РИА Новости, 23.10.2023

В Подмосковье открылась агрошкола с русскими традициями и инновациями

Новый образовательный проект "Агрошкола", приобщающий к основам сельского хозяйства, открылся в Подмосковье, его образовательная программа включила в себя как... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T16:57

2023-10-23T16:57

2023-10-23T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новый образовательный проект "Агрошкола", приобщающий к основам сельского хозяйства, открылся в Подмосковье, его образовательная программа включила в себя как основы русских традиций, так и инновационные подходы, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов."Проект призван приобщить к основам агрономии и сельского хозяйства всех желающих: как подрастающее поколение, так и взрослое население. Это интеграция русских традиций и современного взгляда, включающая как исторические исследования, так и креативные практики, и успешные кейсы в сфере агротуризма", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода. По данным ведомства, образовательная программа агрошколы разработана экспертами-краеведами, агрономами, преподавателями аграрного колледжа, успешными бизнесменами и фермерами. В учебном плане лекции на тему: "Исторический огород", "Краеведческое проектирование", "Локальный бренд и продвижение", а также разработка собственного проекта. Проект работает на базе двух библиотек: Центральной городской библиотеки имени В.В. Королёва и Непецинской сельской библиотеки. "Занятия проходят раз в неделю по выходным на площадках Центральной городской библиотеки имени В.В. Королёва и Непецинской сельской библиотеки. В Центральной библиотеке занятия закончатся в конце апреля следующего года, в Непецино – продлятся до сентября", - отметили в пресс-службе.

https://realty.ria.ru/20231012/zavod-1902264328.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), георгий филимонов