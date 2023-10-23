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Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии
Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии - РИА Новости, 23.10.2023
Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии
Россия готова построить в Монголии несколько атомных электростанций малой мощности, у проекта большие перспективы, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко по... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:20
2023-10-23T15:20
2023-10-23T15:20
экономика
монголия
россия
виктория абрамченко
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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия готова построить в Монголии несколько атомных электростанций малой мощности, у проекта большие перспективы, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам межправкомиссии двух стран."В сфере энергетики со стороны России заявили о возможности строительства на территории Монголии атомных станций малой мощности. Обладая уникальными компетенциями и технологиями, российская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству с монгольскими друзьями. Уже сейчас видим большие перспективы этого проекта. Тем более что в рамках Парижского соглашения по климату атомная энергия признана низкоэмиссионной", - сказала журналистам Абрамченко.
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экономика, монголия, россия, виктория абрамченко
Экономика, Монголия, Россия, Виктория Абрамченко
Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии
Абрамченко: Россия готова построить в Монголии несколько АЭС малой мощности