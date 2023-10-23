https://ria.ru/20231023/aes-1904690055.html

Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии

Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии - РИА Новости, 23.10.2023

Россия предложила построить несколько АЭС малой мощности в Монголии

Россия готова построить в Монголии несколько атомных электростанций малой мощности, у проекта большие перспективы, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко по... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:20

2023-10-23T15:20

2023-10-23T15:20

экономика

монголия

россия

виктория абрамченко

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УЛАН-БАТОР, 23 окт - РИА Новости. Россия готова построить в Монголии несколько атомных электростанций малой мощности, у проекта большие перспективы, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам межправкомиссии двух стран."В сфере энергетики со стороны России заявили о возможности строительства на территории Монголии атомных станций малой мощности. Обладая уникальными компетенциями и технологиями, российская сторона выразила готовность к тесному сотрудничеству с монгольскими друзьями. Уже сейчас видим большие перспективы этого проекта. Тем более что в рамках Парижского соглашения по климату атомная энергия признана низкоэмиссионной", - сказала журналистам Абрамченко.

https://ria.ru/20231017/mongoliya-1903384603.html

монголия

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экономика, монголия, россия, виктория абрамченко