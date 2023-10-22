https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html

В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.10.2023

В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T05:37

2023-10-22T05:37

2023-10-22T09:32

в мире

непал

катманду

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592821996_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_46c5f974b3edfc8291ec1221a280f0e8.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 65 километрах к западу от столицы Непала — города Катманду с населением 1,4 миллиона человек в 01:54 по времени UTC (04:54 мск).Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html

непал

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, катманду, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)