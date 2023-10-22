https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.10.2023
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:37
2023-10-22T05:37
2023-10-22T09:32
в мире
непал
катманду
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 65 километрах к западу от столицы Непала — города Катманду с населением 1,4 миллиона человек в 01:54 по времени UTC (04:54 мск).Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html
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в мире, непал, катманду, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Катманду, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.2 в Непале