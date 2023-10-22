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В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.10.2023
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05:37 22.10.2023 (обновлено: 09:32 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/zemletryasenie-1904449798.html
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 22.10.2023
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T05:37
2023-10-22T09:32
в мире
непал
катманду
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 65 километрах к западу от столицы Непала — города Катманду с населением 1,4 миллиона человек в 01:54 по времени UTC (04:54 мск).Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20230115/nepal-1844989988.html
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в мире, непал, катманду, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Непал, Катманду, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5.2 в Непале

CC BY 2.0 / shankar s. / One of the roads leading out of the Hanuman Dhoka Durbar Square in KathmanduХрам в Непале
Храм в Непале - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
CC BY 2.0 / shankar s. / One of the roads leading out of the Hanuman Dhoka Durbar Square in Kathmandu
Храм в Непале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Непале, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 65 километрах к западу от столицы Непала — города Катманду с населением 1,4 миллиона человек в 01:54 по времени UTC (04:54 мск).
Очаг залегал на глубине 14 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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В миреНепалКатмандуЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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