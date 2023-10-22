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"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 22.10.2023 (обновлено: 13:55 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904462072.html
"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети
"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети - РИА Новости, 22.10.2023
"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за намерение провести на Мальте встречу для обсуждения конфликта с Россией. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:53
2023-10-22T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
мальта
украина
россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за намерение провести на Мальте встречу для обсуждения конфликта с Россией. "Это не формула мира, он встречается с другими странами, чтобы выпросить побольше денег", — написал один из комментаторов."Пожалуйста! Оставайтесь на Мальте и никогда не возвращайтесь на Украину", — призвал другой."Что? Деньги из США заканчиваются?" — поинтересовался третий."Поговорите с Кремлем! Перестаньте бегать вокруг да около и переходите к делу", — дал совет еще один пользователь."Только не это. Вы опять будете просить денег и не думать о мире", — заключили читатели.Как писала "Европейская правда", глава офиса Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад же постоянно призывает к переговорам Россию, но игнорирует постоянные отказы Киева от диалога. Таким образом, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас для переговоров нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html
https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html
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в мире, владимир зеленский, мальта, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Мальта, Украина, Россия

"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за намерение провести на Мальте встречу для обсуждения конфликта с Россией.
"Это не формула мира, он встречается с другими странами, чтобы выпросить побольше денег", — написал один из комментаторов.
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"Пожалуйста! Оставайтесь на Мальте и никогда не возвращайтесь на Украину", — призвал другой.
"Что? Деньги из США заканчиваются?" — поинтересовался третий.
"Поговорите с Кремлем! Перестаньте бегать вокруг да около и переходите к делу", — дал совет еще один пользователь.
"Только не это. Вы опять будете просить денег и не думать о мире", — заключили читатели.
Как писала "Европейская правда", глава офиса Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад же постоянно призывает к переговорам Россию, но игнорирует постоянные отказы Киева от диалога.
Таким образом, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас для переговоров нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийМальтаУкраинаРоссия
 
 
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