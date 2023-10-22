https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904462072.html

"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети

"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети - РИА Новости, 22.10.2023

"Только не это". Анонс Зеленского вызвал шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за намерение провести на Мальте встречу для обсуждения конфликта с Россией. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T09:53

2023-10-22T09:53

2023-10-22T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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украина

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за намерение провести на Мальте встречу для обсуждения конфликта с Россией. "Это не формула мира, он встречается с другими странами, чтобы выпросить побольше денег", — написал один из комментаторов."Пожалуйста! Оставайтесь на Мальте и никогда не возвращайтесь на Украину", — призвал другой."Что? Деньги из США заканчиваются?" — поинтересовался третий."Поговорите с Кремлем! Перестаньте бегать вокруг да около и переходите к делу", — дал совет еще один пользователь."Только не это. Вы опять будете просить денег и не думать о мире", — заключили читатели.Как писала "Европейская правда", глава офиса Зеленского Андрей Ермак согласовал с союзниками Украины проведение октябрьского заседания советников глав государств по нацбезопасности на Мальте. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад же постоянно призывает к переговорам Россию, но игнорирует постоянные отказы Киева от диалога. Таким образом, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, сейчас для переговоров нет никаких предпосылок, поскольку движение к миру абсолютно исключается и Украиной, и коллективным Западом.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html

https://ria.ru/20231022/nato-1904455932.html

мальта

украина

россия

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в мире, владимир зеленский, мальта, украина, россия