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Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС

Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023

Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС

Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:22

2023-10-22T11:22

2023-10-22T11:35

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хамас

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на субботу подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 210."На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ", - заявил Хагари на брифинге.В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)