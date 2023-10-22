https://ria.ru/20231022/zalozhniki-1904470621.html
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС
Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:22
2023-10-22T11:22
2023-10-22T11:35
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448620_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6877182111c6efbfc617119860a21a1c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на субботу подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 210."На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ", - заявил Хагари на брифинге.В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.
https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903448620_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c849b30620399dd7c52c86a18548f27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС
ЦАХАЛ: число заложников ХАМАС в секторе Газа возросло до 212 человек