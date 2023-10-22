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Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023
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11:22 22.10.2023 (обновлено: 11:35 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/zalozhniki-1904470621.html
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС - РИА Новости, 22.10.2023
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС
Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:22
2023-10-22T11:35
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на субботу подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 210."На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ", - заявил Хагари на брифинге.В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия обороны Израиля уточнила число заложников ХАМАС

ЦАХАЛ: число заложников ХАМАС в секторе Газа возросло до 212 человек

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками ХАМАС, в кибуце Беэри, Израиль
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками ХАМАС, в кибуце Беэри, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками ХАМАС, в кибуце Беэри, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся заложниками ХАМАС в секторе Газа, возросло до 212, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
По состоянию на субботу подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 210.
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"На данный момент мы уведомили семьи 212 похищенных и 307 погибших бойцов ЦАХАЛ", - заявил Хагари на брифинге.
В пятницу вечером стало известно об освобождении из плена ХАМАС двух гражданок США, у которых также есть гражданство Израиля.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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