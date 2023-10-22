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Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио - РИА Новости, 22.10.2023
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09:26 22.10.2023 (обновлено: 14:00 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/yaponiya-1904459422.html
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио - РИА Новости, 22.10.2023
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио
Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций, пишет Hokkaido Shimbun. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:26
2023-10-22T14:00
токио
москва
россия
фумио кисида
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций, пишет Hokkaido Shimbun."Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", — пожаловались они.Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро, объясняет автор. Они уже заявили, что правительство должно компенсировать им потери. Пока Москва и Токио не улучшат отношения, заниматься промыслом будет практически невозможно, считают рыбаки.Автор также отмечает, что для Японии сложившаяся ситуация ставит крест и на надежде вернуть "северные территории". Правительство всегда заявляло, что активность японских рыбаков "свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий", говорится в статье. Но если рыболовецкий промысел в районе Курил станет невозможен, какие-либо разговоры о возвращении территорий не имеют смысла, заключает автор.В январе российский МИД проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики. В министерстве отметили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать: администрация Фумио Кисиды ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций, отменила режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.Россия и Япония так и не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи). Токио претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Кремля состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220523/rogozin-1790267153.html
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токио, москва, россия, фумио кисида
Токио, Москва, Россия, Фумио Кисида
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио

HS: японские рыбаки потеряли доступ к Южным Курилам из-за санкций против России

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкБелые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области
Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Белые скалы на острове Итуруп в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций, пишет Hokkaido Shimbun.
"Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", — пожаловались они.
Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро, объясняет автор. Они уже заявили, что правительство должно компенсировать им потери. Пока Москва и Токио не улучшат отношения, заниматься промыслом будет практически невозможно, считают рыбаки.
Автор также отмечает, что для Японии сложившаяся ситуация ставит крест и на надежде вернуть "северные территории". Правительство всегда заявляло, что активность японских рыбаков "свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий", говорится в статье. Но если рыболовецкий промысел в районе Курил станет невозможен, какие-либо разговоры о возвращении территорий не имеют смысла, заключает автор.
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир, Южные Курилы - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Рогозин предложил переименовать Курильские острова
23 мая 2022, 20:57
В январе российский МИД проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики. В министерстве отметили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать: администрация Фумио Кисиды ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций, отменила режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.
Россия и Япония так и не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи). Токио претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Кремля состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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ТокиоМоскваРоссияФумио Кисида
 
 
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