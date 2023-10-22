https://ria.ru/20231022/yaponiya-1904459422.html
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио - РИА Новости, 22.10.2023
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио
Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций, пишет Hokkaido Shimbun. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:26
2023-10-22T09:26
2023-10-22T14:00
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций, пишет Hokkaido Shimbun."Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", — пожаловались они.Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро, объясняет автор. Они уже заявили, что правительство должно компенсировать им потери. Пока Москва и Токио не улучшат отношения, заниматься промыслом будет практически невозможно, считают рыбаки.Автор также отмечает, что для Японии сложившаяся ситуация ставит крест и на надежде вернуть "северные территории". Правительство всегда заявляло, что активность японских рыбаков "свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий", говорится в статье. Но если рыболовецкий промысел в районе Курил станет невозможен, какие-либо разговоры о возвращении территорий не имеют смысла, заключает автор.В январе российский МИД проинформировал Токио о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов в условиях антироссийской политики. В министерстве отметили, что с началом спецоперации на Украине российско-японские отношения стали стремительно деградировать: администрация Фумио Кисиды ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций, отменила режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.Россия и Япония так и не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи). Токио претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Кремля состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220523/rogozin-1790267153.html
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токио, москва, россия, фумио кисида
Токио, Москва, Россия, Фумио Кисида
Решение Москвы поставило крест на надеждах Токио
HS: японские рыбаки потеряли доступ к Южным Курилам из-за санкций против России
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Японские рыбаки серьезно пострадали из-за антироссийских санкций, пишет Hokkaido Shimbun
.
"Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора", — пожаловались они.
Теперь рыбакам с Хоккайдо придется вести лов в районе полуострова Немуро, объясняет автор. Они уже заявили, что правительство должно компенсировать им потери. Пока Москва и Токио не улучшат отношения, заниматься промыслом будет практически невозможно, считают рыбаки.
Автор также отмечает, что для Японии сложившаяся ситуация ставит крест и на надежде вернуть "северные территории". Правительство всегда заявляло, что активность японских рыбаков "свидетельствует об особом статусе Токио в отношении этих территорий", говорится в статье. Но если рыболовецкий промысел в районе Курил станет невозможен, какие-либо разговоры о возвращении территорий не имеют смысла, заключает автор.
Рогозин предложил переименовать Курильские острова
В январе российский МИД проинформировал Токио
о невозможности проведения межправительственных консультаций по вылову морских ресурсов в районе южных Курильских островов
в условиях антироссийской политики. В министерстве отметили, что с началом спецоперации на Украине
российско-японские отношения стали стремительно деградировать: администрация Фумио Кисиды
ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций, отменила режим наиболее благоприятствуемой нации и выслала группу российских дипломатов.
Россия и Япония так и не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи). Токио претендует на эти территории, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Кремля состоит в том, что острова вошли в состав СССР
по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Япония обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией