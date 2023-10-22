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В Аргентине лидеры президентской гонки проголосовали на выборах - РИА Новости, 22.10.2023
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21:20 22.10.2023 (обновлено: 23:18 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/vybory-1904563514.html
В Аргентине лидеры президентской гонки проголосовали на выборах
В Аргентине лидеры президентской гонки проголосовали на выборах - РИА Новости, 22.10.2023
В Аргентине лидеры президентской гонки проголосовали на выборах
Лидеры президентской гонки - Серхио от правящей партии, крайне правый политик Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич - проголосовали на... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T21:20
2023-10-22T23:18
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Лидеры президентской гонки - Серхио от правящей партии, крайне правый политик Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич - проголосовали на выборах в Аргентине. "Сегодня решающий день для Аргентины... Аргентине нужна стабильность... Я прошу, чтобы вы шли голосовать", - написал Масса в соцсети X. Буллрич также призвала людей приходить на избирательные участки ради настоящего и будущего. К этому моменту на выборах проголосовали уже свыше 44% избирателей. На избирательном участке, где голосовал Милей, были предприняты повышенные меры безопасности. Ближайшая улица была частично перекрыта. Когда Милей прибыл на участок, его машину окружила толпа сторонников, они кричали приветственные слова и кидали лепестки цветов.
https://ria.ru/20230928/ekspert-1899164824.html
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в мире, авто, аргентина
В мире, Авто, Аргентина
В Аргентине лидеры президентской гонки проголосовали на выборах

В Аргентине лидеры президентской гонки проголосовали на выборах

© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 окт - РИА Новости. Лидеры президентской гонки - Серхио от правящей партии, крайне правый политик Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич - проголосовали на выборах в Аргентине.
"Сегодня решающий день для Аргентины... Аргентине нужна стабильность... Я прошу, чтобы вы шли голосовать", - написал Масса в соцсети X.
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Буллрич также призвала людей приходить на избирательные участки ради настоящего и будущего.
К этому моменту на выборах проголосовали уже свыше 44% избирателей.
На избирательном участке, где голосовал Милей, были предприняты повышенные меры безопасности. Ближайшая улица была частично перекрыта. Когда Милей прибыл на участок, его машину окружила толпа сторонников, они кричали приветственные слова и кидали лепестки цветов.
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