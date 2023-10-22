https://ria.ru/20231022/vnimanie-1904447438.html

"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен

"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.10.2023

"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, написала обозреватель Welt... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T03:30

2023-10-22T03:30

2023-10-22T11:45

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евросовет

урсула фон дер ляйен

джо байден

шарль мишель

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, написала обозреватель Welt Стефани Больцен."На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции", — заявила она.По ее словам, глава ЕК и президент США называют друг друга "дорогой Джо" и "Урсула". Как отметила журналистка, "особое отношение" к фон дер Ляйен во время встречи с Джо Байденом в Белом доме насторожило наблюдателей."Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал (с Байденом. — Прим. ред.) только в Овальном кабинете", — рассказала Больцен.Обозреватель также отметила, что глава Евросовета и председатель ЕК прибыли в Белый дом в разное время, а во время выступления Мишеля фон дер Ляйен "неподвижно сидела, даже не поднимая головы".Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне.Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.

https://ria.ru/20231021/putin-1904332803.html

https://ria.ru/20231017/evrosoyuz-1903339871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, урсула фон дер ляйен, джо байден, шарль мишель