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"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.10.2023
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03:30 22.10.2023 (обновлено: 11:45 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/vnimanie-1904447438.html
"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен
"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен - РИА Новости, 22.10.2023
"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, написала обозреватель Welt... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:30
2023-10-22T11:45
в мире
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евросоюз
еврокомиссия
евросовет
урсула фон дер ляйен
джо байден
шарль мишель
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, написала обозреватель Welt Стефани Больцен.&quot;На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции&quot;, — заявила она.По ее словам, глава ЕК и президент США называют друг друга "дорогой Джо" и "Урсула". Как отметила журналистка, "особое отношение" к фон дер Ляйен во время встречи с Джо Байденом в Белом доме насторожило наблюдателей."Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал (с Байденом. — Прим. ред.) только в Овальном кабинете", — рассказала Больцен.Обозреватель также отметила, что глава Евросовета и председатель ЕК прибыли в Белый дом в разное время, а во время выступления Мишеля фон дер Ляйен "неподвижно сидела, даже не поднимая головы".Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне.Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.
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в мире, сша, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, урсула фон дер ляйен, джо байден, шарль мишель
В мире, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Шарль Мишель
"Дорогой". В Европе рассказали об "особом внимании" Байдена к фон дер Ляйен

Welt: особое отношение Байдена к фон дер Ляйен насторожило наблюдателей

© AFP 2023 / LUDOVIC MARINГлава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена на встрече в Белом доме, написала обозреватель Welt Стефани Больцен.
«

"На саммите ЕС — США председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пользуется особым вниманием со стороны президента США Джо Байдена, в то время как глава Евросовета Шарль Мишель не получает индивидуальной аудиенции", — заявила она.

По ее словам, глава ЕК и президент США называют друг друга "дорогой Джо" и "Урсула". Как отметила журналистка, "особое отношение" к фон дер Ляйен во время встречи с Джо Байденом в Белом доме насторожило наблюдателей.
"Глава Еврокомиссии прогулялась с президентом США в Розовом саду Белого дома, в то время как Мишель побеседовал (с Байденом. — Прим. ред.) только в Овальном кабинете", — рассказала Больцен.
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Обозреватель также отметила, что глава Евросовета и председатель ЕК прибыли в Белый дом в разное время, а во время выступления Мишеля фон дер Ляйен "неподвижно сидела, даже не поднимая головы".
Саммит ЕС — США прошел 20 октября в Вашингтоне.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС.
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