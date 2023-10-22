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Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/video-1904481242.html
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР - РИА Новости, 22.10.2023
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР). РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:56
2023-10-22T12:56
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР). По данным министерства, расчёт противотанкового ракетного комплекса "Южной" группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. На кадрах видно, как пехота противника передвигается вдоль лесополосы. Затем противотанковая управляемая ракета попадает в цель.
клещеевка
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клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР

Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий выставляет противотанковую управляемую ракету (ПТУР) на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий выставляет противотанковую управляемую ракету (ПТУР) на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий выставляет противотанковую управляемую ракету (ПТУР) на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР).
По данным министерства, расчёт противотанкового ракетного комплекса "Южной" группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР.
На кадрах видно, как пехота противника передвигается вдоль лесополосы. Затем противотанковая управляемая ракета попадает в цель.
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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