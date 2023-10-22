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Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР - РИА Новости, 22.10.2023
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР). РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:56
2023-10-22T12:56
2023-10-22T12:56
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР). По данным министерства, расчёт противотанкового ракетного комплекса "Южной" группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. На кадрах видно, как пехота противника передвигается вдоль лесополосы. Затем противотанковая управляемая ракета попадает в цель.
клещеевка
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клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР
Минобороны показало кадры уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР