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Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР

Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР - РИА Новости, 22.10.2023

Появилось видео уничтожения пехоты ВСУ ракетой ПТУР

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР). РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:56

2023-10-22T12:56

2023-10-22T12:56

специальная военная операция на украине

клещеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пехоты украинских войск расчётом противотанкового ракетного комплекса (ПТУР). По данным министерства, расчёт противотанкового ракетного комплекса "Южной" группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. На кадрах видно, как пехота противника передвигается вдоль лесополосы. Затем противотанковая управляемая ракета попадает в цель.

клещеевка

донецкая народная республика

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клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)