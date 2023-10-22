https://ria.ru/20231022/ukraina-1904499930.html

В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины

В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины - РИА Новости, 22.10.2023

В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в Facebook*, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T15:21

2023-10-22T15:21

2023-10-22T15:21

специальная военная операция на украине

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оксана маркарова

джо байден

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в Facebook*, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США. "Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - написала Маркарова на своей странице в социальной сети. Она уточнила, что основные составляющие этого бюджетного запроса включают оборонные расходы - 46,1 миллиарда, из которых 30,6 миллиарда долларов направят для программ министерства обороны США. Кроме прочего, по ее словам, 18 миллиардов выделяются для пополнения оборонных запасов со складов министерства обороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине. Еще 12 миллиардов предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 миллиарда для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США. Из этого пакета помощи 14,4 миллиарда долларов выделены на техническую и разведывательную поддержку, 14,75 миллиарда долларов предназначено на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность, включая 11,8 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины, сообщила Маркарова. "В палате представителей США это предложение может быть вынесено в зал для рассмотрения и голосования исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.. Следим за этим процессом", - резюмировала она. Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, израиль, оксана маркарова, джо байден