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В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:21 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904499930.html
В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины
В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины - РИА Новости, 22.10.2023
В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в Facebook*, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T15:21
2023-10-22T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
израиль
оксана маркарова
джо байден
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в Facebook*, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США. "Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - написала Маркарова на своей странице в социальной сети. Она уточнила, что основные составляющие этого бюджетного запроса включают оборонные расходы - 46,1 миллиарда, из которых 30,6 миллиарда долларов направят для программ министерства обороны США. Кроме прочего, по ее словам, 18 миллиардов выделяются для пополнения оборонных запасов со складов министерства обороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине. Еще 12 миллиардов предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 миллиарда для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США. Из этого пакета помощи 14,4 миллиарда долларов выделены на техническую и разведывательную поддержку, 14,75 миллиарда долларов предназначено на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность, включая 11,8 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины, сообщила Маркарова. "В палате представителей США это предложение может быть вынесено в зал для рассмотрения и голосования исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.. Следим за этим процессом", - резюмировала она. Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
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в мире, украина, сша, израиль, оксана маркарова, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Оксана Маркарова, Джо Байден
В Киеве рассказали о судьбе расходов США на оборонные нужды Украины

Посол Маркарова: большинство средств для оборонных нужд Украины останутся в США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила в Facebook*, что представленный администрацией Белого дома бюджетный запрос в конгресс о предоставлении 46,1 миллиарда долларов на оборонные расходы Украины предусматривает, что 30,6 миллиарда долларов из них направят на программы Минобороны США.
«
"Представленный Белым домом бюджетный запрос в конгресс США предусматривает около 61,4 миллиарда для Украины, из которых 46,1 миллиарда составляют оборонные расходы и 11,8 миллиарда – прямая бюджетная поддержка", - написала Маркарова на своей странице в социальной сети.
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Она уточнила, что основные составляющие этого бюджетного запроса включают оборонные расходы - 46,1 миллиарда, из которых 30,6 миллиарда долларов направят для программ министерства обороны США. Кроме прочего, по ее словам, 18 миллиардов выделяются для пополнения оборонных запасов со складов министерства обороны США, компенсации расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные Украине. Еще 12 миллиардов предназначены для программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, "Инициатива содействия безопасности Украины") и 1,7 миллиарда для Foreign Military Financing (FMF, "Иностранное военное финансирование") для Украины и других партнеров США.
Из этого пакета помощи 14,4 миллиарда долларов выделены на техническую и разведывательную поддержку, 14,75 миллиарда долларов предназначено на экономическую, финансовую, гражданскую и ядерную безопасность, включая 11,8 миллиарда долларов на прямую бюджетную поддержку Украины, сообщила Маркарова.
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"В палате представителей США это предложение может быть вынесено в зал для рассмотрения и голосования исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера.. Следим за этим процессом", - резюмировала она.
Вечером в четверг президент США Джо Байден в обращении к американцам заявил, что поддержка Украины и Израиля – это "разумная инвестиция", которая на протяжении поколений будет "приносить дивиденды" и поможет не подвергать опасности американские войска. Кроме того, он заявил, что направит в конгресс запрос на оказание помощи Украине и Израилю. В пятницу Белый дом опубликовал соответствующий документ, который предусматривает выделение более 105 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву, Тель-Авиву и другим регионам мира.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАИзраильОксана МаркароваДжо Байден
 
 
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