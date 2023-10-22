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Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег - РИА Новости, 22.10.2023
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08:00 22.10.2023 (обновлено: 08:03 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег - РИА Новости, 22.10.2023
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег
В Киеве признали: Запад от них устал. США и Европу больше заботят внутренние проблемы и война на Ближнем Востоке. Как теперь обстоят дела с поддержкой... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:00
2023-10-22T08:03
украина
киев
сша
сергей марченко
евросоюз
верховная рада украины
владимир зеленский
политика
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. В Киеве признали: Запад от них устал. США и Европу больше заботят внутренние проблемы и война на Ближнем Востоке. Как теперь обстоят дела с поддержкой Зеленского — в материале РИА Новости.Иждивенец ЗападаУкраинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что конфликт с Россией откровенно утомил западные страны. "Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров", — сказал он. Сейчас Киев, выпрашивая помощь, прикладывает "в два раза больше усилий", чем в прошлом году. А Украина, по мнению министра, не сможет сама себя финансировать в течение многих лет, даже если значительно повысит налоги."Желающих выделять деньги все меньше", — сетует Марченко. Одна из главных причин — перемена в настроениях западных налогоплательщиков, считает он.Кроме того, киевскому режиму мешают выборы в США и некоторых странах ЕС. Даже рядовые украинцы понемногу осознают, что стали для союзников обузой. В 2022-м таких, по данным Киевского международного института социологии, было всего 15%. Сейчас — 30.Новая проблема"Мы должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устает от того, что там происходит", — говорил польский премьер Матеуш Моравецкий еще в начале года. Но с этим все сложнее.В CNN предупреждают: из-за войны на Ближнем Востоке Зеленский рискует потерять поддержку даже Вашингтона. Официальные лица заверяют в обратном. Однако хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег. Конгрессмены, единодушные в вопросе Израиля, не сходятся по Украине."Существует риск того, что международное внимание отвлечется, и это будет иметь последствия", — не скрывает опасений Зеленский. Киев практически выпал из западной информационной повестки. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил, что Зеленский умеет заинтересовывать СМИ, поэтому союзники активно поставляли оружие на Украину, но теперь ситуация изменилась.Несдержанные обещанияВерховная рада одобрила госбюджет на 2024-й с рекордными расходами. Огромный дефицит — порядка 43 миллиардов долларов — надеются покрыть за счет Запада. В прошлом году это сработало. Получится ли еще раз — непонятно.К тому же выяснилось, что с февраля 2022-го киевский режим получил почти вдвое меньше обещанного: 65 миллиардов вместо 137. Больше всех недодал Евросоюз — 57,2 миллиарда. Основной донор США практически сдержал слово: из 26,4 миллиарда прислал 22,8."Украинский конфликт сильно затянулся. Все было рассчитано на быстрый результат, как в 2014-м. Не вышло, — отметил в беседе с РИА Новости журналист издания "Украина.ру", политолог Василий Стоякин. — Западу пора переключаться на другие направления. Для этого у них есть целый мир, который "идет не в ногу". Они ждут, когда в войну на Ближнем Востоке втянется Иран. Предвкушают кризис вокруг Тайваня".Долгосрочно спонсировать Киев никто не намерен. И так слишком потратились. "В конце концов, это не вьетнамская война. США напрямую не участвуют, могут в любой момент отключиться. Это объективный фактор. А субъективный в том, что Зеленский всем надоел. Он ведет себя по-хамски, слишком многих обидел и огорчил", — подчеркивает эксперт.Украинской власти нужно что-то объяснять населению. "Перемога" к осени не состоялась. В обществе возник диссонанс между ожиданиями и результатами. Поэтому Киев оправдывается недостаточной помощью Запада. Причем об усталости союзников говорят с уничижительным тоном. Дескать, мы воюем с 2014-го и не устали."Сейчас в мире появился другой источник новостей, вызывающий всплеск адреналина у западного обывателя. Финансировать Украину в прежнем объеме уже не будут, переключились на Израиль", — рассуждает политолог Александр Дудчак.Впрочем, это не значит, что Украину списали. Поддержка продолжится, киевский режим все еще нужен. Но финансирование социальных программ резко сократится, и население морально готовят к более тяжелой жизни.
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украина, киев, сша, сергей марченко, евросоюз, верховная рада украины, владимир зеленский, политика
Украина, Киев, США, Сергей Марченко, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Политика
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег

Минфин Украины: на Западе все меньше желающих выделять Киеву деньги

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Виктор Жданов. В Киеве признали: Запад от них устал. США и Европу больше заботят внутренние проблемы и война на Ближнем Востоке. Как теперь обстоят дела с поддержкой Зеленского — в материале РИА Новости.

Иждивенец Запада

Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что конфликт с Россией откровенно утомил западные страны. "Я вижу много усталости, я вижу много слабости среди наших партнеров", — сказал он. Сейчас Киев, выпрашивая помощь, прикладывает "в два раза больше усилий", чем в прошлом году. А Украина, по мнению министра, не сможет сама себя финансировать в течение многих лет, даже если значительно повысит налоги.
© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко
"Желающих выделять деньги все меньше", — сетует Марченко. Одна из главных причин — перемена в настроениях западных налогоплательщиков, считает он.
Кроме того, киевскому режиму мешают выборы в США и некоторых странах ЕС. Даже рядовые украинцы понемногу осознают, что стали для союзников обузой. В 2022-м таких, по данным Киевского международного института социологии, было всего 15%. Сейчас — 30.

Новая проблема

"Мы должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устает от того, что там происходит", — говорил польский премьер Матеуш Моравецкий еще в начале года. Но с этим все сложнее.
© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
В CNN предупреждают: из-за войны на Ближнем Востоке Зеленский рискует потерять поддержку даже Вашингтона. Официальные лица заверяют в обратном. Однако хаос в палате представителей, контролируемой республиканцами, значительно затрудняет выделение денег. Конгрессмены, единодушные в вопросе Израиля, не сходятся по Украине.
"Существует риск того, что международное внимание отвлечется, и это будет иметь последствия", — не скрывает опасений Зеленский. Киев практически выпал из западной информационной повестки. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил, что Зеленский умеет заинтересовывать СМИ, поэтому союзники активно поставляли оружие на Украину, но теперь ситуация изменилась.

Несдержанные обещания

Верховная рада одобрила госбюджет на 2024-й с рекордными расходами. Огромный дефицит — порядка 43 миллиардов долларов — надеются покрыть за счет Запада. В прошлом году это сработало. Получится ли еще раз — непонятно.
© Офис Президента УкраиныФлаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
© Офис Президента Украины
Флаг Евросоюза установили в Верховной раде Украины
К тому же выяснилось, что с февраля 2022-го киевский режим получил почти вдвое меньше обещанного: 65 миллиардов вместо 137. Больше всех недодал Евросоюз — 57,2 миллиарда. Основной донор США практически сдержал слово: из 26,4 миллиарда прислал 22,8.
"Украинский конфликт сильно затянулся. Все было рассчитано на быстрый результат, как в 2014-м. Не вышло, — отметил в беседе с РИА Новости журналист издания "Украина.ру", политолог Василий Стоякин. — Западу пора переключаться на другие направления. Для этого у них есть целый мир, который "идет не в ногу". Они ждут, когда в войну на Ближнем Востоке втянется Иран. Предвкушают кризис вокруг Тайваня".
Долгосрочно спонсировать Киев никто не намерен. И так слишком потратились. "В конце концов, это не вьетнамская война. США напрямую не участвуют, могут в любой момент отключиться. Это объективный фактор. А субъективный в том, что Зеленский всем надоел. Он ведет себя по-хамски, слишком многих обидел и огорчил", — подчеркивает эксперт.
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Украинской власти нужно что-то объяснять населению. "Перемога" к осени не состоялась. В обществе возник диссонанс между ожиданиями и результатами. Поэтому Киев оправдывается недостаточной помощью Запада. Причем об усталости союзников говорят с уничижительным тоном. Дескать, мы воюем с 2014-го и не устали.
"Сейчас в мире появился другой источник новостей, вызывающий всплеск адреналина у западного обывателя. Финансировать Украину в прежнем объеме уже не будут, переключились на Израиль", — рассуждает политолог Александр Дудчак.
Впрочем, это не значит, что Украину списали. Поддержка продолжится, киевский режим все еще нужен. Но финансирование социальных программ резко сократится, и население морально готовят к более тяжелой жизни.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Союзники Киева в панике. Израиль нанес непоправимый удар по Украине
20 октября, 08:00
 
УкраинаКиевСШАСергей МарченкоЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийПолитика
 
 
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