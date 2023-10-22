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СМИ сообщили о гибели более 50 палестинцев из-за ночных ударов Израиля - РИА Новости, 22.10.2023
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08:18 22.10.2023 (обновлено: 12:27 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/udary-1904453839.html
СМИ сообщили о гибели более 50 палестинцев из-за ночных ударов Израиля
СМИ сообщили о гибели более 50 палестинцев из-за ночных ударов Израиля - РИА Новости, 22.10.2023
СМИ сообщили о гибели более 50 палестинцев из-за ночных ударов Израиля
Более 50 палестинцев погибли в результате ночных авиаударов Израиля по территории сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные медработников. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:18
2023-10-22T12:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли в результате ночных авиаударов Израиля по территории сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные медработников."Более 50 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по Газе за ночь", - говорится в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
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Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ сообщили о гибели более 50 палестинцев из-за ночных ударов Израиля

Рейтер: более 50 палестинцев погибли из-за ночных авиаударов Израиля по Газе

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Более 50 палестинцев погибли в результате ночных авиаударов Израиля по территории сектора Газа, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные медработников.
"Более 50 палестинцев погибли в результате авиаударов Израиля по Газе за ночь", - говорится в сообщении.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
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Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
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По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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