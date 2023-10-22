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Армия Израиля заявила об ударе по "Хезболле" в ответ на пуск ракет - РИА Новости, 22.10.2023
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14:48 22.10.2023 (обновлено: 15:22 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/udar-1904495658.html
Армия Израиля заявила об ударе по "Хезболле" в ответ на пуск ракет
Армия Израиля заявила об ударе по "Хезболле" в ответ на пуск ракет - РИА Новости, 22.10.2023
Армия Израиля заявила об ударе по "Хезболле" в ответ на пуск ракет
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:48
2023-10-22T15:22
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск противотанковых ракет."Некоторое время назад в сторону района Ципорен были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолет ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательному пункту "Хезболлах", - говорится в заявлении.Отмечается, что после сообщений о сиренах воздушной тревоги в кибуце Ифтах по территории Израиля было выпущено несколько минометных снарядов, они упали в открытой местности. Кроме того, армия сообщила, что противник выпустил противотанковые ракеты в районе Турмуса и Шушана у границы с Ливаном, ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнем по местам запуска.Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что армия готова к любому развитию событий, включая эскалацию конфликта с ливанским движением "Хезболлах", и возлагает на правительство Ливана ответственность за все, что происходит на его территории.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Армия Израиля заявила об ударе по "Хезболле" в ответ на пуск ракет

ЦАХАЛ заявил об ударе по наблюдательному пункту "Хезболлы" в ответ на пуск ракет

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки от границы с Ливаном
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удар по наблюдательному пункту ливанского движения "Хезболлах" в ответ на пуск противотанковых ракет.
«
"Некоторое время назад в сторону района Ципорен были выпущены противотанковые ракеты. В ответ самолет ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательному пункту "Хезболлах", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что после сообщений о сиренах воздушной тревоги в кибуце Ифтах по территории Израиля было выпущено несколько минометных снарядов, они упали в открытой местности. Кроме того, армия сообщила, что противник выпустил противотанковые ракеты в районе Турмуса и Шушана у границы с Ливаном, ЦАХАЛ отвечает танковым и артиллерийским огнем по местам запуска.
Ранее спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил, что армия готова к любому развитию событий, включая эскалацию конфликта с ливанским движением "Хезболлах", и возлагает на правительство Ливана ответственность за все, что происходит на его территории.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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