https://ria.ru/20231022/trevoga-1904510800.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:41
2023-10-22T16:41
2023-10-22T16:47
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут.Воздушная тревога зазвучала в городе в воскресенье в 16.20 (совпадает с мск). Губернатор сообщил о применении в бухте Севастополя специальных средств маскировки, безвредных для людей."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе