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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 22.10.2023 (обновлено: 16:47 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/trevoga-1904510800.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:41
2023-10-22T16:47
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут.Воздушная тревога зазвучала в городе в воскресенье в 16.20 (совпадает с мск). Губернатор сообщил о применении в бухте Севастополя специальных средств маскировки, безвредных для людей."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20231021/ucheniya-1904306120.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид с набережной в Севастополе
Вид с набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид с набережной в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут.
Воздушная тревога зазвучала в городе в воскресенье в 16.20 (совпадает с мск). Губернатор сообщил о применении в бухте Севастополя специальных средств маскировки, безвредных для людей.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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Вчера, 10:23
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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