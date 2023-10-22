https://ria.ru/20231022/trevoga-1904510800.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:41

2023-10-22T16:41

2023-10-22T16:47

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 20 минут.Воздушная тревога зазвучала в городе в воскресенье в 16.20 (совпадает с мск). Губернатор сообщил о применении в бухте Севастополя специальных средств маскировки, безвредных для людей."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20231021/ucheniya-1904306120.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев