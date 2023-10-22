https://ria.ru/20231022/trevoga-1904441096.html
На Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях
На Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях - РИА Новости, 22.10.2023
На Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T00:57
2023-10-22T00:57
2023-10-22T03:47
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах был объявлен практически одновременно (около 00.50 мск).Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
На Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях
На Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные
онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах был объявлен практически одновременно (около 00.50 мск).
Ранее воздушная тревога объявлялась в Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Киевской области объявили воздушную тревогу