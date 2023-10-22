https://ria.ru/20231022/trevoga-1904438256.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.10.2023

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T00:15

2023-10-22T00:15

2023-10-22T00:49

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионе был объявлен в 00.01 (совпадает с мск). Как сообщило украинское издание "Зеркало недели", за 10 минут до объявления тревоги "местные паблики сообщали о взрыве в Вышгородском районе".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231021/vzryvy-1904436926.html

киевская область

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в мире, киевская область, вооруженные силы рф