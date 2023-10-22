https://ria.ru/20231022/sunak-1904531638.html

В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии

В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии - РИА Новости, 22.10.2023

В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии

Личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака был опубликован в интернете, сообщает газета Sun. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:44

2023-10-22T18:44

2023-10-22T18:44

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака был опубликован в интернете, сообщает газета Sun. "Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете", - пишет издание. Как отмечает издание, в социальных сетях пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. По данным газеты, это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Согласно информации издания, премьеру дали новый отдельный номер, когда он пришел к власти. "Однако онлайн-видео... показывает, что (прошлый) номер продолжает работать", - пишет газета.

https://ria.ru/20231012/shvetsiya-1902230698.html

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в мире, великобритания, риши сунак, sun, интернет, общество, технологии