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В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии
В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии - РИА Новости, 22.10.2023
В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии
Личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака был опубликован в интернете, сообщает газета Sun. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:44
2023-10-22T18:44
2023-10-22T18:44
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Личный номер мобильного телефона премьер-министра Великобритании Риши Сунака был опубликован в интернете, сообщает газета Sun. "Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете", - пишет издание. Как отмечает издание, в социальных сетях пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. По данным газеты, это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Согласно информации издания, премьеру дали новый отдельный номер, когда он пришел к власти. "Однако онлайн-видео... показывает, что (прошлый) номер продолжает работать", - пишет газета.
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в мире, великобритания, риши сунак, sun, интернет, общество, технологии
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Sun, Интернет, Общество, Технологии
В Сеть слили личный номер мобильного телефона премьера Британии
Sun: личный номер телефона премьера Британии Сунака опубликовали в интернете