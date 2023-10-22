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Спецоперация, 22 октября: средства ПВО сбили три украинских МиГ-29 - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 22.10.2023 (обновлено: 20:14 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904530973.html
Спецоперация, 22 октября: средства ПВО сбили три украинских МиГ-29
Спецоперация, 22 октября: средства ПВО сбили три украинских МиГ-29 - РИА Новости, 22.10.2023
Спецоперация, 22 октября: средства ПВО сбили три украинских МиГ-29
Об "утечке" западного оружия с Украины, взрывах в Днепропетровске, несоответствии передачи ATACMS международному праву и потерях ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:51
2023-10-22T20:14
специальная военная операция на украине
украина
киев
днепропетровск
ян гагин
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Об "утечке" западного оружия с Украины, взрывах в Днепропетровске, несоответствии передачи ATACMS международному праву и потерях ВСУ — в материале РИА Новости.Западное вооружение "утекает" с УкраиныСоветник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что частное расследование подтвердило продажу Киевом западного вооружения, поставляемого на Украину. Расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, созданной при председателе правительства региона. По словам Гагина, есть свидетельства поставок вооружения из Украины в том числе на Ближний Восток. Взрывы в ДнепропетровскеПо данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сегодня воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. При этом в Днепропетровске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели". Чем опасны ракеты ATACMS Член коалиции США по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи в своей статье для издания Responsible Statecraft назвал решение американских властей об отправке неизбирательных ракет ATACMS с кассетной боевой частью неприемлемым. Он отметил, что кассетные снаряды нарушают "самый главный принцип международного гуманитарного права". По словам Пичи, такими снарядами сложно осуществить точечный удар, и это приводит к потерям среди гражданского населения. Кроме того, "многие снаряды не разрываются при падении", калеча и убивая тех, "кто их потревожит" спустя долгое время после окончания военных действий. Ход спецоперацииПо данным Минобороны России, Киев за сутки потерял около 820 военнослужащих убитыми и ранеными. Средства ПВО сбили три МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской и Харьковской областях, а также один Су-25 северо-западнее Донецка. В районе города Кривой Рог российские военные уничтожили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ, а на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области — авиационные средства поражения воздушных сил Украины. На Херсонском направлении у населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки российские бойцы пресекли попытки форсирования ДРГ противника реки Днепр. У Станислава поразили живую силу и плавсредства 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожив до 60 военных и станцию РЭБ.
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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украина, киев, днепропетровск, ян гагин, вооруженные силы украины, миг-29, су-25
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Днепропетровск, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25
Спецоперация, 22 октября: средства ПВО сбили три украинских МиГ-29

МО: средства ПВО сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Об "утечке" западного оружия с Украины, взрывах в Днепропетровске, несоответствии передачи ATACMS международному праву и потерях ВСУ — в материале РИА Новости.

Западное вооружение "утекает" с Украины

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что частное расследование подтвердило продажу Киевом западного вооружения, поставляемого на Украину. Расследование провели участники специальной группы оперативного реагирования, созданной при председателе правительства региона. По словам Гагина, есть свидетельства поставок вооружения из Украины в том числе на Ближний Восток.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.10.2023Посмотреть

Взрывы в Днепропетровске

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сегодня воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях. При этом в Днепропетровске прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Чем опасны ракеты ATACMS

Член коалиции США по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи в своей статье для издания Responsible Statecraft назвал решение американских властей об отправке неизбирательных ракет ATACMS с кассетной боевой частью неприемлемым. Он отметил, что кассетные снаряды нарушают "самый главный принцип международного гуманитарного права".
По словам Пичи, такими снарядами сложно осуществить точечный удар, и это приводит к потерям среди гражданского населения. Кроме того, "многие снаряды не разрываются при падении", калеча и убивая тех, "кто их потревожит" спустя долгое время после окончания военных действий.
Сожженный украинский танк в арке жилого многоэтажного дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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29 сентября, 08:00

Ход спецоперации

По данным Минобороны России, Киев за сутки потерял около 820 военнослужащих убитыми и ранеными. Средства ПВО сбили три МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской и Харьковской областях, а также один Су-25 северо-западнее Донецка.
В районе города Кривой Рог российские военные уничтожили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ, а на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области — авиационные средства поражения воздушных сил Украины.
На Херсонском направлении у населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки российские бойцы пресекли попытки форсирования ДРГ противника реки Днепр. У Станислава поразили живую силу и плавсредства 123-й бригады территориальной обороны ВСУ, уничтожив до 60 военных и станцию РЭБ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДнепропетровскЯн ГагинВооруженные силы УкраиныМиГ-29Су-25
 
 
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