https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904492332.html

Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки

Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки - РИА Новости, 22.10.2023

Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки

ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:19

2023-10-22T14:19

2023-10-22T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки в ДНР, а также у Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)