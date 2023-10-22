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Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки - РИА Новости, 22.10.2023
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки
ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:19
2023-10-22T14:19
2023-10-22T14:38
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безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки в ДНР, а также у Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки
МО РФ: Киев за сутки потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении