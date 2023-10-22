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Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 22.10.2023 (обновлено: 14:38 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904492332.html
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки - РИА Новости, 22.10.2023
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки
ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:19
2023-10-22T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России."На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки в ДНР, а также у Серебрянского лесничества."Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении за сутки

МО РФ: Киев за сутки потерял свыше 30 человек на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожили более 30 военных ВСУ и 5 единиц техники, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны России.
«
"На Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены живая сила и техника подразделений 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки в ДНР, а также у Серебрянского лесничества.
"Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:45
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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