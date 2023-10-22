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На Южнодонецком направлении уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 22.10.2023 (обновлено: 15:20 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1904492192.html
На Южнодонецком направлении уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ
На Южнодонецком направлении уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ - РИА Новости, 22.10.2023
На Южнодонецком направлении уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ
Российские войска за сутки уничтожили на Южнодонецком направлении более сотни бойцов, технику и склады боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:19
2023-10-22T15:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили на Южнодонецком направлении более сотни бойцов, технику и склады боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны.Так, подразделения группировки "Восток", артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинских войск в районах Сладкого, Угледара, Новодонецкого (ДНР) и Малиновки (Запорожская область)."Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также установка РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Купянское и Краснолиманское направленияНа Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Надии (ЛНР), а оперативно-тактическая авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе села Липцы (Харьковская область). Там уничтожено порядка 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В окрестностях Огурцово разбит склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, а под Боровой — станция радиоэлектронной борьбы. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесла удары по подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки (ДНР) и Серебрянского лесничества. В этих боях ВСУ потеряли более 30 человек, три бронемашины и два автомобиля.Донецкое, Запорожское и Херсонское направленияНа Донецком направлении Южная группировка отбила две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в Богдановке и Клещеевке (ДНР), а также нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в районах Веселого, Николаевки, Красного, Курдюмовки и Васюковки (ДНР). Общие потери противника на этом направлении составили более 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица "Мста-Б".На Запорожском направлении российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино, а также нанесли удары по 65-й механизированной бригаде ВСУ. Там украинские войска потеряли порядка 60 человек, четыре танка, две бронемашины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и американскую артсистему М777.На Херсонском направлении в районах сел Приднепровское, Тягинка и Крынки российские войска пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп форсировать Днепр, а в окрестностях Станислава нанесли поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. Там уничтожено около 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки разбили живую силу и технику ВСУ в 147 районах. Под Кривым Рогом уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области — авиационные средства поражения украинских ВВС, а в районе села Подлиман в Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.Силы ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и четыре — "Урагана", уничтожили 30 беспилотников.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904312905.html
https://ria.ru/20231020/ukraina-1903998057.html
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россия, вооруженные силы украины, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Донецкая Народная Республика
На Южнодонецком направлении уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ

МО: на Южнодонецком направлении уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска за сутки уничтожили на Южнодонецком направлении более сотни бойцов, технику и склады боеприпасов ВСУ, заявили в Минобороны.
Так, подразделения группировки "Восток", артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад украинских войск в районах Сладкого, Угледара, Новодонецкого (ДНР) и Малиновки (Запорожская область).
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"Потери противника составили до 105 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также установка РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Купянское и Краснолиманское направления

На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Надии (ЛНР), а оперативно-тактическая авиация нанесла поражение живой силе и технике противника в районе села Липцы (Харьковская область). Там уничтожено порядка 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В окрестностях Огурцово разбит склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, а под Боровой — станция радиоэлектронной борьбы.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы (ЛНР), нанесла удары по подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и 15-го полка Нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки (ДНР) и Серебрянского лесничества. В этих боях ВСУ потеряли более 30 человек, три бронемашины и два автомобиля.
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Донецкое, Запорожское и Херсонское направления

На Донецком направлении Южная группировка отбила две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в Богдановке и Клещеевке (ДНР), а также нанесла поражение живой силе и технике украинских войск в районах Веселого, Николаевки, Красного, Курдюмовки и Васюковки (ДНР). Общие потери противника на этом направлении составили более 550 военнослужащих, танк, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица "Мста-Б".
На Запорожском направлении российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино, а также нанесли удары по 65-й механизированной бригаде ВСУ. Там украинские войска потеряли порядка 60 человек, четыре танка, две бронемашины, пять пикапов, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и американскую артсистему М777.
На Херсонском направлении в районах сел Приднепровское, Тягинка и Крынки российские войска пресекли попытки украинских диверсионно-разведывательных групп форсировать Днепр, а в окрестностях Станислава нанесли поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. Там уничтожено около 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.
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Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия за сутки разбили живую силу и технику ВСУ в 147 районах. Под Кривым Рогом уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области — авиационные средства поражения украинских ВВС, а в районе села Подлиман в Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
Силы ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29 и один Су-25, перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и четыре — "Урагана", уничтожили 30 беспилотников.
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